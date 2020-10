Narva koolilapsed tutvusid Vaba Laval teatrieluga

Üle kolmesaja koolinoore said teatripäeval teada, kuidas tehakse kunstõunu, kuidas sünnib lavakujundus ning kuidas näitlejad laval liiguvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koolilastele tutvustati ka lavalist liikumist, kus mängiti läbi mitmeid stseene, milles pannakse liikuma koolilaste keha ja fantaasia. "Noortel on fantaasiat väga palju, lihtsalt on vaja julgust, et seda kasutada ja julgust, et seda igapäevaelus ka rohkem kasutada. Seda oleks vaja," ütles liikumisjuht Helen Solovjev.

"Teatriõpet, räägitakse, et on piisavalt aga samas kui noortega rääkida, siis see on ikkagi nii valikuline, et väga palju nagu ei teata sellest," rääkis Solovjev.