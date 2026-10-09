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Turu-uuringud: Keskerakond tõusis suurima toetusega erakonnaks

Eesti
Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.
Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Turu-uuringute oktoobrikuise erakondade toetusuuringu järgi tõusis suurima toetusega erakonnaks Keskerakond, kes möödus septembris esikohta hoidnud Isamaast.

Oktoobrikuise Turu-uuringute erakondade toetusuuringu andmetel juhib reitingutabelit Keskerakond, keda toetab 23 protsenti valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Septembris oli Keskerakonna toetus 21 protsenti.

Teisel kohal on Isamaa 19-protsendise toetusega, mida on võrreldes septembriga kolm protsendipunkti vähem.

Kolmandal kohal on EKRE 18 protsendiga (septembris 16 protsenti), kellele järgneb Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14 protsendiga (septembris 15 protsenti).

Valitsuserakonna Reformierakonna toetus on langenud 12 protsendilt 10 protsendile.

Teise valitsuserakonna ehk Eesti 200 toetus on kasvas septembri ühelt protsendilt kahele protsendile.

Seega oli Reformierakonna ja Eesti 200 kogutoetus oktoobris 12 protsenti.

Opositsioonierakondade kogutoetus püsis 74 protsendi tasemel.

Parlamendivälistest erakondadest ületavad valimiskünnise Parempoolsed, kelle toetus on oktoobris kaheksa protsenti (septembris üheksa protsenti).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäid vahemikku 0–1 protsenti. Valimiseelistust omavatest küsitletutest kaks protsenti annaks riigikogu valimistel hääle üksikkandidaadile.

Oktoobrikuine küsitlus toimus perioodil 1. oktoobrist 7. oktoobrini. Üle-eestiliselt küsitleti 899 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja kaks kolmandikku veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad (valimiseelistust omas 74 protsenti küsitletutest).

Toimetaja: Marko Tooming

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