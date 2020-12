Kaitseväe juhataja taunis nakatunutega väliürituse toimumist Võrumaal

21. detsembril Võrumaal toimunud 2. jalaväebrigaadi väliüritusel osalenute hulgast on praeguseks tuvastatud neli nakatunut.

21. detsembril toimus Võrumaal 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni väliüritus, kus osales 45 tegevväelast ja tsiviiltöötajat, kelle nimekirja on kaitsevägi esitanud terviseametile.

Kaitseväe teatel koosnes üritus matkast ja lühikesest koosviibimisest, mis toimus kolmest küljest avatud varjualuses. Ürituse läbiviimisel järgiti peastaabi kinnitusel kõiki tol hetkel valitsuse kehtestatud väliürituste ohutusnõudeid.

Üritusel viibis ka kolm Võru kiirabi töötajat, kes on tööl samuti kaitseväes ja kes on tänase teadmise järgi COVID-19 nakkusega. Lisaks on nakkuse kinnituse saanud veel üks üritusel osalenu. Rohkem üritusel osalenud inimestel nakkust tuvastatud ei ole, teatas peastaap.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul testitakse kõiki üritusel osalenuid COVID-19 suhtes. "Juhtunut tagantjärgi hinnates tuleb seda lugeda kahetsusväärseks," ütles Herem.