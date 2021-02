Järvamaa ettevõtluse edendaja ja Järva Tarbijate Ühistu esimees Tõnu Uibopuu sai presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Uibopuu ütles ERR-ile antud intervjuus, et ei ole teinud oma tööd lootuses autasu saada.

46 aastat Järva Tarbijate Ühistus töötanud Uibopuu ütles, et ta on alati soovinud teha oma tööd hästi.

"Kõige uhkem olen ma lihtsalt selle üle, et olen südamega oma tööd teinud ja ei ole kunagi mõelnud autasudele ega tunnustusele, vaid sellele, et teha tööd hästi," sõnas ta.

Uibopuu on taastanud Ida- ja Lääne-Virumaal ühistulise kaubandusvõrgu, mis Eesti taasiseseisvumise järel lagunes. Ta tõdes, et inimeste ostukäitumine Eesti eri paigus on erinev.

"Virumaal kliendid tahavad tihedamalt poes käia, ostavad korraga vähem ja nad eelistavad sularaha," selgitas ta.

Uibopuu sõnul kavatseb ta järgmisel aastal karjääri kaubanduses lõpetada.

Uibopuu sai ligi 20 aastat tagasi teenetemärgi ka president Lennart Merilt, sest tõi Paidesse esimese suure kaubanduskeskuse.