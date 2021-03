Õietolmuallergia hakkab praegu avalduma ja võib sarnaneda koroonaviirusega

Tartu Ülikooli kliinikumi laste allergoloog Tiia Voor ütles ERR-ile, et praegu on õitsema hakanud lepp ning varsti teeb seda ka sarapuu, seega võivad esimesed allergianähud inimestel juba ilmneda.

Voori sõnul on keeruline ennustada, kas see kevad tuleb allergikutele raske või kerge, sest ennekõike sõltub kõik ilmast.

"Kui tuleb päikseline ja tuuline kevad, on õietolmu õhus palju ja õietolmuallergia nähud tugevad. Kui tuleb vihmane ja jahedam kevad, on õietolmu hulk õhus väiksem ja pollinoosi (õietolmuallergia – toim.) nähud leebemad," selgitas arst.

Samas on praegu laialdaselt levival koroonaviirusel ja allergiahaigustel Voori sõnul mõned nähud üpriski sarnased.

"Tõepoolest, allergia korral enamasti ei ole palavikku, lihasvalu ja seedeelunditepoolseid nähte ning COVID-19 korral silmadepoolseid kaebusi. Kuid muus osas on kaks haigust sarnased," lisas allergoloog.

Koroonaviiruse üheks peamiseks sümptomiks on köha, mida võib esineda ka allergikutel.

"Köha kohta võib öelda seda, et kuigi pollinoosi korral ei ole köha sage näht, siis ligi pooltel õietolmuallergia käes kannatavatel inimestel on ka astma, millele on iseloomulik köha," selgitas Voor.

Allergiahaiguse ja COVID-19 sümptomid. Autor/allikas: CDC (Centers for Disease Control and Prevention), modifitseeris Tiia Voor.

Õietolmu seiret saab jälgida allergialiidu kodulehelt.