Californias suri koroonasse varem vaktsiine pilganud mees

"Mul on 99 muret, aga vaktsineerimine küll nende seas pole," kirjutas Stephen Harmon veel juunis oma 7000 jälgijale Twitteris.

Kolmapäeval aga Harmon suri Los Angelese äärelinnas asuvas haiglas, kus raviti tema kopsukahjustusi, edastas Briti rahvusringhääling BBC.

Enne surma dokumenteeris Harmon, kes oli Hillsongi kiriku liige, oma haiguse kulgu haiglas, postitades endast pilte haiglavoodis ning kutsudes inimesi enda eest palvetama.

"Palun, palvetage kõik, nad tõesti tahavad mind kunstlikule hingamisele panna," kirjutas ta. Oma viimases Twitteri-postituses kolmapäeval teatas Harmon, et otsustas siiski lubada ennast kunstlikku koomasse viia ja hingamisaparaadiga ühendada. "Ma ei tea, millal ma ärkan. Palun palvetage," kirjutas mees.

Hoolimeta haigestumisest jäi Harmon kindlaks, et ei soovi vaktsineerimist, öeldes, et usk kaitseb teda.

Enne oma surma oli Harmon sotsiaalmeedias koroonapandeemia ja vaktsiinide üle nalja heitnud, öeldes, et usaldab rohkem piiblit kui USA juhtivat nakkushaiguste eksperti Anthony Faucid.

I'm not gloating, and not making fun. This is a cautionary tale. No one needs to die of ignorance.