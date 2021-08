California muutis tervishoiutöötajatele vaktsineerimise kohustuslikuks

USA osariik California nõuab, et kõik osariigi ligikaudu 2,2 miljonit tervishoiu- ja pikaajalist hooldustöötajat oleksid 30. septembriks koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud.

Demokraadist kuberner Gavin Newsom hoiatas juba eelmisel kuul, et nõuab tervishoiutöötajatelt vaktsineerimist või iganädalast testimist.

California rahvatervise osakonna neljapäeval välja antud uus korraldus ei jäta tervishoiutöötajatele enam valikut. Tervishoiutöötajad peavad olema täielikult vaktsineeritud septembri lõpuks.

USA telekanal CNN vallandas kolm töötajat, kes saabusid tööle vaktsineerimata ja rikkusid sellega ettevõttes kehtestatud reegleid.

Meediavõrgustiku juht Jeff Zucker teatas neljapäeval saadetud märgukirjas, et töötajatele tuletati meelde, et vaktsineerimine on kohustuslik, kui nad tulevad kontorisse või välitööle, kus nad puutuvad kokku teiste töötajatega.

"Lubage mul selgitada – meil on selles suhtes nulltolerantsi poliitika," sõnas Zucker.