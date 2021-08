Enamik Keskerakonna ministreid kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

"Tõesti osalevad kõik Keskerakonna ministrid kohalikel valimistel, aga sellest, kes millises ringkonnas kandideerib, teatame järk-järgult. Praegu võin öelda, et enamik ministreid seavad oma kandidatuuri üles Tallinnas, kuid on ka neid, kes teevad seda väljaspool pealinna," ütles Kiik kolmapäeval ERR-ile.

Kiige sõnul kandideerib näiteks siseminister Kristian Jaani Sauel, kus on tema ametlik elukoht.

Valitsuse koosseisus on seitse Keskerakonna liiget.

Tervise- ja tööminister ise kandideerib Tallinnas, praeguste plaanide kohaselt Põhja-Tallinnas. Küll aga ei ole veel selge, kes on Põhja-Tallinnas Keskerakonna nimekirja esinumber – erakonna aseesimees Kiik või Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.

Kiik tunnistas, et korruptsioonikahtlustuse saanud endine haridus- ja teadusminister, erakonna endine aseesimees Mailis Reps kohalikel valimistel ei kandideeri, kuid see-eest saab nüüd oma kandidatuuri üles seada erakonna esimees Jüri Ratas, kes eelmiste kohalike valimiste ajal oli peaminister ja valimistel ei kandideerinud.

"Me peame hakkama saama isegi siis, kui varasem kandidaat ei saa teatud asjaoludel kandideerida. Aga näiteks võrreldes eelmiste valimistega kandideerib nüüd erakonna esimees Jüri Ratas," rääkis Kiik.

Ratas kandideerib tavapäraselt Tallinnas Mustamäel

Kommenteerides hinnanguid, et Keskerakond võib seekord Tallinnas ainuvõimust ilma jääda, ütles Kiik, et sama on ka varem ennustatud, kuid erakond loodab endiselt saada Tallinna volikogus enamuse: "Keskerakonna plaan A ja plaan B näevad ette absoluutse enamuse saavutamise pealinnas, et saaks jätkata linna stabiilset juhtimist. Oleme seadnud sihiks saada Tallinnas 40 või rohkem mandaati 79-st."

Muudes Eesti piirkondades kavatseb Keskerakond oma nimekirjaga välja minna 50–60 omavalitsuses, ütles Kiik.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril.