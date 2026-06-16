Endine Haapsalu linnapea Urmas Sukles liitus Keskerakonnaga

Kauaaegne Haapsalu linnapea Sukles teatas, et ühineb Keskerakonnaga ja osaleb järgmistel riigikogu valimistel.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul tugevdab 25 aastat Haapsalu linna juhtinud Urmas Sukles Eesti suurima ja vanima erakonna positsioone Läänemaal.

"Eestis kõige kauem ametis olnud linnapeana on Urmas Sukles hästi kursis kohalike omavalitsuste väljakutsetega ja tunnetab Eesti ühiskonnas toimuvat," lausus Mihhail Kõlvart.

"Talvel kirjutasin raamatu oma teekonnast Haapsalu linnapeana ja selle kõrval jõudsin mõelda ka oma tulevikule. Tunnen end füüsiliselt ja mentaalselt hästi ega soovi jääda koju pensionipõlve veetma. Omades pikaajalist kohaliku poliitika kogemust ja kuuludes Euroopa Regioonide Komiteesse tunnen, et soovin Eesti elu arendamises kaasa rääkida. Et jätkata poliitikas, tuli teha valik ja minu jaoks oli see lihtne. Uuenenud Keskerakond on minu valik," ütles Sukles.

"Minu lähikuude eesmärk on arendada Keskerakonna tegevust Läänemaal ning püüelda järgmistel riigikogu valimistel Toompea poole. Kui mul õnnestub pälvida valimistel rahva usaldus, siis kindlasti olen hea side Toompea ja Haapsalu vahel ning tubli Lääne-Eesti inimeste esindaja," sõnas ta ning lisas, et kohalikul tasandil midagi ei muutu.

Sukles oli Haapsalu linnapea aastatel 1993–2002 ja uuesti 2009–2025. Lisaks kuulus ta Reformierakonda 1999–2017. Eelmise aasta kohalikel valimistel kandideeris Sukles oma valimisnimekirjaga HARI, mis sai volikogus 25 võimalikust kohast kaheksa.