X!

Esimesed erakonnad on valimiskampaaniaga juba alustanud

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Erakonnad on alustanud riigikogu valimiste kampaaniaga. Esimesena riputas oma plakatid üles erakond Parempoolsed. Reformierakonna reklaame on näha nii ajalehtedes kui ka sotsiaalmeedias. Teised erakonnad lubavad hakata nähtavamalt kampaaniat tegema sügisel.

Parempoolsete reklaame näeb nii Tallinnas ning alates uuest nädalast ka teistes linnades. Erakonna juhatuse liige Indrek Luberg ütles, et Parempoolsed soovivad olla pildis natuke enne teisi.

"Teine asi on see, et praegu on ka hinnad meile taskukohased. Kindlasti me laiendame kampaaniat juba augustist," sõnas ta.

Parempoolsete strateegia on jääda silma ebatraditsioonilise reklaamiga. Kohalikel valimistel kasutasid nad näiteks tagurpidi kaubikuid. Samas on oluline ka rahaline pool.

"Me lihtsalt ei valaks raha reklaamidesse, vaid me teeksime ainult neid asju, mis tõesti toovad tulemust ja maksaks võimalikult vähe," lausus Luberg.

Reformierakond tutvustab nii oma inimesi kui seisukohti ajalehereklaamides ja ka sotsiaalmeedias. Kampaania kõrghetk algab oravate peasekretär Kristo Enn Vaga sõnul jaanuarist.

"Enne seda kõik erakonnad, nagu ka Reformierakond, teevad väiksemaid minikampaaniaid. Sügisel aga algab suurem kampaania - plakatid, telereklaamid ja kõik muu algab jaanuarist," selgitas Vaga.

Vaga sõnul kavatseb erakond jätkata sotsiaalmeedias vimkaga reklaame nagu võis näha tundmatu ministri reklaami Kuldar Leisiga peaosas.

"Sotsiaalmeedias ei konkureeri sa ainult teiste erakondadega, vaid kõikide sisuloojate ja teiste reklaamidega," ütles Vaga.

Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond ütlesid, et alustavad oma kampaaniat sügisel.

Sotside aseesimees Tanel Kiige sõnul on kõige aktiivsem periood väliplakatite ja sotsiaalmeediaga tõesti talv ja sügis.

"Suvel on mõistlikum inimestega kohtuda, ideid koguda ja valmistada oma programmi ette," leidis Kiik.

Isamaa on oma telkidega erinevatel suveüritustel rahvaga kohtumas. Plakatite jaoks on partei aseesimees Riina Solmani sõnul vara. Kampaaniasse panustab nii erakond kui kandidaadid.

"Erakonna baasasjad: kommid ja kotid, võib olla veel mõned esemed - meil on näiteks kohvitopsid nüüd - need on erakonna poolt kõigile saadikutele jagamiseks telkides. Aga kindlasti ma panustan ka ise," sõnas Solman.

Keskerakonna juhatuse liige Vadim Belobrotsev peab nende trumbiks suhtlemist valijatega, seda nii telgiüritustele kui ka teistsuguses formaadis.

"See on neile hästi oluline, et nad saavad rääkida oma muredest, teha ettepanekuid," sõnas ta.

Riigikogu valmiste päev on 7. märtsil 2027.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:20

Kreekas juhib Neuville, Virves võitis oma klassis neli kiiruskatset

19:51

Viievõistleja Mia Kotkin võitis EM-il laskejooksus hõbemedali

19:39

Ukraina rünnakud on okupeeritud Krimmi turismihooaja kihva keeranud

19:30

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:23

Eesti jalgpallikoondislane vahetas Slovakkias koduklubi

19:08

Setomaa metsadesse on kerkimas Balti kaitsevöönd

19:06

Esimesed erakonnad on valimiskampaaniaga juba alustanud

18:51

Austria GP kvalifikatsiooni võitis Russell, Verstappen sõitis vastu rajapiiret

18:30

Mölder ja Tamm võitsid kahenädalase vahega teise ITF-i turniiri

17:59

Inglismaa peatreener jäi oma otsusele kindlaks: minu töö on lahendusi leida

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:54

Ukraina raketilöök tabas Venemaa sõjatehast Volgogradis Uuendatud

00:00

Dembele lõi Norrale poole tunniga kübaratriki ja Prantsusmaa võitis grupi Uuendatud

26.06

Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, hind jäi samaks

11:16

Äärmuslik kuumus liigub Ida-Euroopa poole

11:55

USA andis pärast kaubalaeva ründamist löögi Iraani sihtmärkide pihta Uuendatud

06:50

Tallinna Mere kultuurikeskuse haldaja katab kinni stalinistliku laemaali

06:09

Kaidi Ruusalepp: Eesti ettevõtjad ei riski, vaid joovad Kellukest

06:04

Uruguay turniir lõppes kaotusega Hispaaniale, Roheneemesaared said edasi

26.06

Taani sulges esimese EL-i riigina uksed Ukraina meestele

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

ilmateade

SPORT

20:20

Kreekas juhib Neuville, Virves võitis oma klassis neli kiiruskatset

19:51

Viievõistleja Mia Kotkin võitis EM-il laskejooksus hõbemedali

19:23

Eesti jalgpallikoondislane vahetas Slovakkias koduklubi

18:51

Austria GP kvalifikatsiooni võitis Russell, Verstappen sõitis vastu rajapiiret

loe: kultuur

15:30

Arvustus. See lõpeb temaga

15:11

Volkonski lavastusest "Kolhoos Vesiroos": siin ei ole mingit nostalgiat

14:17

Raplamaal algab kirikumuusika festival

11:40

Jänedal esietendus "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu"

loe: eeter

15:01

Galerii ja videod: Marje Metsur 85

12:42

Piret Kalda võtetest Kiievis: Maidani väljakule jõudmine võttis pisarad lahti

11:07

Andrus Vaarik: näitlejale pole tähtis, kas ta mängib komöödiat või tragöödiat

26.06

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

Raadiouudised

26.06

Ukraina ülesehitamine ei piirdu vaid betooniga

26.06

Päevakaja (26.06.2026 18:00:00)

26.06

Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Kesk-Euroopa tervishoiugrupile

26.06

Narva opositsioon sai lõpuks umbusaldusavaldused sisse anda

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 15:00:00)

26.06

Politsei: joobes juhtide arv liikluses on aasta-aastalt vähenenud

26.06

Vähemalt poolsada kirikut vajab katuseremonti

26.06

Laupäeval sajab kohati hoovihma

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 12:00:00)

26.06

Tartu Holmi kvartalisse võivad kerkida kuni kaheksakorruselised hooned

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo