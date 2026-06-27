Esimesed erakonnad on valimiskampaaniaga juba alustanud

Erakonnad on alustanud riigikogu valimiste kampaaniaga. Esimesena riputas oma plakatid üles erakond Parempoolsed. Reformierakonna reklaame on näha nii ajalehtedes kui ka sotsiaalmeedias. Teised erakonnad lubavad hakata nähtavamalt kampaaniat tegema sügisel.

Parempoolsete reklaame näeb nii Tallinnas ning alates uuest nädalast ka teistes linnades. Erakonna juhatuse liige Indrek Luberg ütles, et Parempoolsed soovivad olla pildis natuke enne teisi.

"Teine asi on see, et praegu on ka hinnad meile taskukohased. Kindlasti me laiendame kampaaniat juba augustist," sõnas ta.

Parempoolsete strateegia on jääda silma ebatraditsioonilise reklaamiga. Kohalikel valimistel kasutasid nad näiteks tagurpidi kaubikuid. Samas on oluline ka rahaline pool.

"Me lihtsalt ei valaks raha reklaamidesse, vaid me teeksime ainult neid asju, mis tõesti toovad tulemust ja maksaks võimalikult vähe," lausus Luberg.

Reformierakond tutvustab nii oma inimesi kui seisukohti ajalehereklaamides ja ka sotsiaalmeedias. Kampaania kõrghetk algab oravate peasekretär Kristo Enn Vaga sõnul jaanuarist.

"Enne seda kõik erakonnad, nagu ka Reformierakond, teevad väiksemaid minikampaaniaid. Sügisel aga algab suurem kampaania - plakatid, telereklaamid ja kõik muu algab jaanuarist," selgitas Vaga.

Vaga sõnul kavatseb erakond jätkata sotsiaalmeedias vimkaga reklaame nagu võis näha tundmatu ministri reklaami Kuldar Leisiga peaosas.

"Sotsiaalmeedias ei konkureeri sa ainult teiste erakondadega, vaid kõikide sisuloojate ja teiste reklaamidega," ütles Vaga.

Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond ütlesid, et alustavad oma kampaaniat sügisel.

Sotside aseesimees Tanel Kiige sõnul on kõige aktiivsem periood väliplakatite ja sotsiaalmeediaga tõesti talv ja sügis.

"Suvel on mõistlikum inimestega kohtuda, ideid koguda ja valmistada oma programmi ette," leidis Kiik.

Isamaa on oma telkidega erinevatel suveüritustel rahvaga kohtumas. Plakatite jaoks on partei aseesimees Riina Solmani sõnul vara. Kampaaniasse panustab nii erakond kui kandidaadid.

"Erakonna baasasjad: kommid ja kotid, võib olla veel mõned esemed - meil on näiteks kohvitopsid nüüd - need on erakonna poolt kõigile saadikutele jagamiseks telkides. Aga kindlasti ma panustan ka ise," sõnas Solman.

Keskerakonna juhatuse liige Vadim Belobrotsev peab nende trumbiks suhtlemist valijatega, seda nii telgiüritustele kui ka teistsuguses formaadis.

"See on neile hästi oluline, et nad saavad rääkida oma muredest, teha ettepanekuid," sõnas ta.

Riigikogu valmiste päev on 7. märtsil 2027.