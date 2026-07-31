Isamaa ja Keskerakond ei välista presidendivalimistel Ülle Madise toetamist

Riigikogus opositsiooni kuuluvatel Isamaal ja Keskerakonnal puudub oma kandidaat, keda presidendivalimistel toetada. Mõlemad erakonnad ei välista võimalust toetada Ülle Madise kandidatuuri. Endine õiguskantsler Allar Jõks ütleb, et laia toetusega presidendikandidaadi leidmist takistab poliitilise juhtimise puudumine.

Koalitsioonierakonnad Reformierakond ja Eesti 200 soovivad presidendiks Madiset, kes pole oma otsust öelnud. Küsimusele, miks Isamaa Madiset ei toeta, vastas erakonna esimees Urmas Reinsalu, et nad ei välista kedagi.

"Ma arvan, et ta on kaalukas võimalik kandidaat kindlasti. Ja nagu erinevad poliitikud koalitsioonierakondadest on viidanud, siis Madise peab langetama selle otsuse. Praegu ma saan aru, et ta vähemasti ei ole deklareerinud enda võimalikku kandidatuuri," ütles Reinsalu.

Keskerakonna aseesimees Lauri Laats ütleb, et nemad ei välista Madise saamist presidendiks, kuid ta peab seda ise tahtma.

"Madise võiks olla väga väärikas kandidaat. Ma arvan, et Madise võiks selle otsuse ka ära teha, kas ta soovib kandideerida või mitte. Seda signaali ju ootavad kõik erakonnad. Ka Keskerakond ootab seda signaali, et oma seisukoht kujundada," sõnas Laats.

Keskerakond lubab langetada otsuse kas järgmisel või ülejärgmisel nädalal. Opositsiooni kuuluva EKRE presidendikandidaat on Mart Helme. Sotsiaaldemokraadid käisid esimesena Madise nime välja.

"Oleks igati aus nii Madise aga ka teiste võimalike kandidaatide suhtes, kui Keskerakond ja Isamaa samuti oma seisukoha kujundavad. Üheaegselt ei saa avaldada toetust viiele, kuuele kandidaadile ja öelda, et kõik on sümpaatsed inimesed. Õhtu lõpuks on igal saadikul üks hääl," ütles SDE aseesimees Tanel Kiik.

"Üks või kaks erakonda – kas valitsuserakonnad või opositsioonierakonnad –, keegi peab selle juhtohja ja seda protsessi hakkama juhtima, sest vastasel juhul me näeme, kuidas see protsess naeruvääristab nii presidendi institutsiooni kui ka riigi väärikust," sõnas Jõks.

Kuigi poliitikud ootavad Madise vastust, on Jõksi sõnul õiguskantsleril, kelle amet ei võimalda poliitmänge mängida, seda keeruline anda. Jõks ise oli 2016. aastal presidendikandidaat ning toona küsisid poliitikud temalt, mida nad toetuse eest vastu võiksid saada. Tema sõnul võiks kõigepealt riigikogu vanematekogu selgitada välja, kas Madisel on riigikogus piisav toetus olemas.

"Kui selline toetus riigikogus esindatud erakondadel on olemas, siis tuleks Madiselt küsida, kas ta on valmis kandideerima presidendiks, kui tal on selline suur toetus," lisas Jõks.

Riigikogu esimees on lubanud, et vanematekogu koguneb augusti alguses.