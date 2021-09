Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine kohalikeks valimisteks

Kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks käivitus 18. augustil - esimest korda on võimalus seda teha valimiste infosüsteemi kaudu elektrooniliselt.

Erakonnad ja valimisliidud saavad kandidaate registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul, seega kuni teisipäeval kella 18-ni. Valimistel on võimalik kandideerida ka üksikkandidaadina. Selleks, et valimisliit saaks kandidaate esitada, tuli esmalt valimisliit registreerida ja tähtaeg selleks oli hiljemalt 2. september. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.

Kõik Eesti 79 omavalitsust võtavad vastu avaldusi kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks nii kohapeal kui ka elektrooniliselt valimiste infosüsteemi kaudu. Võimalus esitada dokumendid infosüsteemi kaudu ja need seal digiallkirjastada muudab asjaajamise paberivabamaks ja ka mugavamaks, sest siis pole vaja eraldi valimiskomisjoni kohale minna.

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt 18-aastane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Kandidaat saab korraga kandideerida vaid ühes valimisringkonnas.

Tänavustel kohalikel valimistel on kaks omavalitsust, kus on mitu ringkonda. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku kaheksa ringkonda. Neli ringkonda moodustas ka Peipsiääre vald. Kõigis teistes omavalitsustes on üks ringkond.

Valijate nimekirjad koostab siseministeerium 17. septembri seisuga. Pärast seda elukoha aadressi andmetes tehtud muudatusi arvesse ei võeta. Hääleõiguslik isik saab valida üksnes oma elukohajärgses valimisringkonnas üles seatud kandidaatide vahel.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 11. oktoobril, valimispäev on 17. oktoobril.