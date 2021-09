Sotside ja Reformierakonna kohalike valimiste teema Tallinnas on linnaruum

Reformierakonna Tallinna nimekirjas on 98 kandidaati. Kandideerijate seas on ministreid, tuntud poliitikuid ning sportlasi, näiteks Tokyo olümpiamängudel kuldmedali võitnud epeenaiskonna treener Kaido Kaabermaa. Tema on volikogus tööd teinud varemgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühiskonnas tuleb aktiivselt olla. Kui sind ei ole siin, siis sinu eest tehakse ise tehakse otsused ära," ütles Kaaberma.

Reformierakonna linnapea kandidaat Kristen Michal ütles, et tervisekriis on muutnud inimeste suhtumist linnaruumi, see määrab ka valimiste teema.

"Kuidas sa seda aega veedad, kui sa ei saa võib-olla väga kaugele puhkama või ära minna. Ja seda on ka näha, et linnavalitsus on asunud hoogtöö korras punast värvi tänavatele valama, lootes, et see midagi lahendab," ütles Michal.

Hoolimata kriitikast keskerakondliku linnavalitsuse suunas, ei nimeta Michal linnas ainuvõimu teostavat Keskerakonda partei peamiseks konkurendiks.

"Terav konflikt suurel poliitikaareenil ikkagi käib selle üle, kas vaktsineeritus jõuab sobiva tasemeni ja kas vaktsineerimine on vajalik, et me saaks oma vabadused tagasi. Selles mõttes on see paradoks, aga mõneti ma kardan, et suurim põrkumine tuleb meil siin EKRE-ga sest nemad esindavad sellist vaktsiinivastast, hügieenivastast hoiakut," lausus Michal.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas on 115 kandidaati. Linnaosades on nimekirja esinumbrite seas tuntud poliitikuid, ühiskonnategelasi, filmirezissööre ning näiteks näitleja Andrus Vaarik.

Sotside linnapeakandidaadi Raimond Kaljulaidi sõnul on Vaariku kandideerimine Lasnamäel huvitav mõte. "Arvestades, et selles piirkonnas ju kandideerivad linnapea Mihhail Kõlvart ja sedavõrd silmatorkav isiksus nagu Mart Helme," märkis ta.

Mugav ja ohutu linnaruum on ka sotside põhiteema koos sotsiaal- ja tervishoiu arendamisega ning konkurentidest nad Kaljulaidi sõnul ei mõtle.

"Loomulikult me tahame osaleda ka nelja aasta jooksul linna juhtimisel. See on ka selline ülesanne, kus tuleb teiste erakondadega leida ühisosa," ütles Kaljulaid.

Kandidaatide esitamine lõpeb teisipäeva õhtul.