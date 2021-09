Harjumaa kohalikel valimistel kandideerib sel korral vähem valimisliite

Suurem osa nimekirju viidi või saadeti valimiskomisjonidele juba teisipäeva hommikul. Aga näiteks pärastlõunal seisis Viimsi vallamaja ees valimisliit Kogukondade Viimsi esindus, et esitada oma nimekiri.

"Meie ütlemegi, et tuleb valida kogukond, mitte erakond," ütles valimisliidu Kogukondade Viimsi kandidaat Ivo Rull.

Viimsis läheb valimistele kaks valimisliitu, kuus erakonda ja üks üksikkandidaat. Nimekirju sai esitada kuni kella kuueni õhtul.

Rae vallas pole näiteks ühtegi valimisliidu nimekirja ning ka Lääne-Harju vallas, kus varematel aastatel on olnud mitu pika nimekirjaga valimisliitu, on seekord vaid üks valimisliit.

Võrreldes eelmiste valimistega on ka Saku vallas üks valimisliit vähem. Ehk valimisliite on selles vallas nüüd kolm ja erakondlikke nimekirju on viis.

"Üks valimisliit on lihtsalt muutnud oma nime, kuigi juhtivad isikud selles valimisliidus on meil ka täna volikogus," selgitas Saku valla valimiskomisjoni esimees Siiri Raagmets ERR-ile.

Harjumaal on ka selliseid omavalitsusi, kus on valimisliitude nimekirju rohkem. Valimisliitude rohkuse poolest paistab silma Kuusalu vald, kus on kolm valimisliitu ja kolm erakonda. Kose vallas on samuti kolm valimisliitu ja erakondi vaid üks.