Erakonnad broneerivad juba valimispäevaks jaoskonnaesiseid

Ehkki kohalike omavalitsuste valimisteni on 40 päeva, saab politsei juba taotlusi, et registreerida valimisjaoskondade esiseid kampaaniaüritusi. Tänavu on valimispäeval reklaami tegemine lubatud.

Tallinnas avatakse 17. oktoobril 96 valimisjaoskonda. Oma lemmikpoliitikuid saab toetada nii kultuurikeskustes kui koolimajades. Ja olenemata sellest, kuhu linnaelanik oma sammud seab, tasub kaasa võtta kilekott.

Agitatsiooniürituste registreerimisega on otsa lahti teinud Keskerakond. Põhja-Tallinnas, kus valimisjaoskondi on 14, pannakse valimispäeval üles 18 keskpartei kampaaniatelki, neist suurem osa jaoskondade vahetus läheduses. Erakonna peasekretär Andre Hanimägi kinnitas, et tänavune valimispäev tuleb varasest erinev.

"Ma arvan, et veel päev ja õhtu on kandidaadid erinevatest erakondadest tänavatel ja saate veel oma pastakavarusid ja õhupallivarusid ja kõike seda täiendada veel viimaselgi päeval. Ma arvan, et lausa trepi ees. Ma usun, et seda arvestavad kõik erakonnad ja sellega tuleb arvestada ka valijal sel korral."

Erakondadel on oma kampaaniaürituste registreerimiseks veel lahedalt aega. Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo vanemkorrakaitseametnik Urmas Tuisk ütles, et ühele aadressile võib registreerida ka mitu üritust. Oluline on see, et mitut kampaaniatelki ei registreeritaks päris ühte punkti.

"See, kes on esmalt registreerinud, temal on see esmaõigus. Ja kui nüüd soovib keegi teine ka veel täpselt samasse kohta, siis me oleme palunud teisel korraldajal pöörduda esimese korraldaja poole ja ise läbi rääkida. Kõige tähtsam on omavaheline suhtlus."

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo usub, et ruumi pärast tüli ei tule, kampaaniatelgid on alati üksteise kõrvale ära mahtunud. Keldo lisas, et reformierakond keskselt valimisjaoskondade esist kampaaniat ei korralda, pigem on see iga piirkonnaorganisatsiooni ja kandidaadi otsustada.

"Ma ise julgen loota ja soovida, et valimispäevaks on ikkagi enamikel, kui mitte kõigil inimestel, valimiseelistus tehtud. Ma ise arvan ja usun, et tuleb ka rekordiline e-valimiste osakaal."

Ehkki Andre Hanimägi märkis, et praegu pole veel paljud inimesed valikut teinud, usub temagi, et viimasel päeval antud pastakas eriti enam valimistulemust ei mõjuta.

"See on pigem selline enda näitamine, võib-olla isegi viimane tänusõna, et aitäh, et te lähete valima. Kas see nüüd mingisugust suurt mõju avaldab? Noh, pigem mitte."

16 Tallinna valimisjaoskonda seatakse üles kaubanduskeskustes või suuremates kauplustes. Seadus ei luba valimisagitatsiooni jaoskonnas ehk sinna ühegi erakonna nimi kostuda ei tohi. Küll aga ei keela seadus reklaami näiteks kaubanduskeskuse aatriumis. Nii Andre Hanimägi kui Erkki Keldo ütlevad, et seni on reklaami tehtud pigem õues, sest kaubanduskeskused püüavad poliitikast hoiduda. Seda kinnitas ka Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

"Me juba tegelikult oleme välistanud ka sellised LHV-d tavapäevadel, sest ega selline aktiivne müük ühte korralikku kaubanduskeskusesse ei sobi. See on rohkem selline Türgi turu moodi asi."