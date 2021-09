Isamaa peab Tallinnas tähtsaks rahvusküsimust, teised erakonnad pigem mitte

Keskerakonna Tallinna juhtpoliitikud ütlevad, et nende konkurenterakonnad on kohalike valimiste kampaanias hakanud esile tõstma rahvusküsimust. Kui Isamaa ütleb tõesti, et Keskerakond kinnistab oma võimu venemeelse hoiakuga, siis teiste hinnangul pole see teema oluline ega lähe inimestele korda.

Tallinna opositsiooni kampaania on ehitatud etnilisele vastandumisele ja Keskerakond on ainus, kes seisab nii eestlaste kui ka venelaste eest, ütles kohalikel valimistel Põhja-Tallinnas kandideeriv Keskerakonna Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. Ehk teisisõnu – linnaelu teemade asemel on taas välja käidud "vene kaart".

Toomi erakonnakaaslasest linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pole inimeste vastandamine ja rahvustunde riivamine õige, aktuaalne ega kaasaegne. Kuid see ei ole kriitika Toomi aadressil, sest tema sõnul konstateerib Toom oma väljaütlemistega lihtsalt fakti, et nende oponendid on hakanud rahvusteemat esile tooma.

"Meil ei ole selliseid probleeme, mida oleks vaja praegu üles puhuda, ja kui on soov valimistel võita, siis inimesele tuleb pakkuda linna arengu kontseptsiooni. Ma olen kindel, et meie konkurendid suudavad seda teha ja just nendel teemadel me oleme valmis ka vaidlema," lausus Kõlvart.

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu ütles, et küsimus väärtustest on neil valimistel kõige olulisem.

"See on jõhker, aga see on Yana Toomi poolt aus ülestunnistus. Keskerakond tegelikult oma ainuvõimu kinnistab just nimelt venemeelse hoiakuga. Isamaa ütleb, et kogu Eesti rahva, kogu Eesti riigi huvides oleks eestimeelne poliitika ja eesti keel kaitstud," ütles Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Raimond Kaljulaidi sõnul huvitavad inimesi märksa rohkem teede korrashoiu, ühistranspordi, tervishoiu, sotsiaalteenuste ja muu linnaeluga seotud teemad.

"See teema ei lähe lendu, see ei huvita tegelikult inimesi. Ei ole veel näinud valijat, kes muretseks peaasjalikult rahvusküsimuse pärast. Võib-olla lõpuks ongi nii, et Yana Toom on ainukesena see valija, kellele see teema korda läheb," lausus Kaljulaid.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles, et põhiline võitlus käib ikkagi Lasnamäel EKRE ja Keskerakonna vahel. "EKRE on väga agressiivselt, Mart Helme eriti, püüdmas vene valijaid ja püüdmas neile meeldida ja eks Yana Toom püüab teda siis heidutada," ütles Michal.

EKRE esimees Martin Helme pühapäeval "Aktuaalse kaamera" kommentaaripalvele ei vastanud.