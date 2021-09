Tallinnas tuleb välja ka kaks valimisliitu

Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valmiste kaks põhilist erinevust on sellest, et viimastel võivad valida ka mittekodanikud ja valimistel saavad osaleda ka valimisliidud. Tihti on nad ka erakondadest edukamaks osutunud. Neljapäeval oli tähtaeg, mil valimisliidud tuli esitada registreerimiseks valla või linna valimiskomisjonile.

"Hetkeseisuga ei ole valimisliitude täpne arv teada, kuid valimiste infosüsteemis on neid kirjas üle 130. Eraldi tooksin välja Tallinna, kus on esitatud kaks valimisliitu. Ühe nimi oli "Narodnõi sojuz" ja teine "Vaba Eesti eest"," ütles valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ERR-ile.

Ta lisas, et neljapäev oli viimane päev valimisliitude esitamiseks ja nüüd need registreeritakse. Pärast registreerimist saavad valimisliidud oma kandidaadid üles seada.

On ka võimalus, et mõnda valimisliitu ei registreerita, kuna võivad ilmneda vead registreerimisel.

"Ehk siis kui ei ole piisavalt moodustajaid või puudub seltsingu leping. Aga reeglina saavad valimisliidud oma dokumendid üle antud ja registreeritud," sõnas Koitmäe.

Eelmistel kohalikel valimistel kogusid valimisliidud üle kogu Eesti 156 003 häält, mis moodustas kõikidest häältest 26,8 protsenti. Sellest parema tulemuse tegi üle-eestiliselt Keskerakond, kes sai kõigist antud häältest 27,3 protsenti.

Valimisliite oli eelmistel kohalikel valimistel 163 ehk 33 võrra enam kui tänavu.

Tallinnas seati eelmistel valimistel üles kuus valimisliitu, millest ainsana sai ühe mandaadi 79-liikmelises volikogus "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn", keda asus volikogus esindama Edgar Savisaar.