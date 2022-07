Ukraina asus oma sadamaid viljaekspordiks valmis panema

Oluline 27. juulil kell 15.25:

- Ukraina sõjalaevastik teatas kolmapäeval, et riigi kolmes Musta mere äärses sadamas on alustatud ettevalmistusi viljaekspordi taaskäivitamiseks;

- Allikad: USA hakkab Saksamaal ravima haavatud Ukraina sõdureid;

- Ukraina parlament kinnitas ametisse riigi uue peaprokuröri, kelleks sai presidendi erakonda kuuluv saadik Andri Kostin;

- Ukraina teatel vabastas riigi sõjavägi Hersoni oblastis kaks asulat;

- Sumõ kuberner: teisipäeval toimus oblastis 55 plahvatust;

- Ukraina pommitas uuesti Hersoni oblastis asuvat Antonivka silda;

- Venemaa jätkab Harkivi pommitamist;

- ISW: Ida-Ukrainas Bahmuti linna ümbruses jätkuvad lahingud.

Ukraina laevastik valmistab sadamaid viljaekspordiks ette

Ukraina sõjalaevastik teatas kolmepäeval, et riigi kolmes Musta mere äärses sadamas on alustatud ettevalmistusi viljaekspordi taaskäivitamiseks, mis on Venemaa kallaletungi ja blokaadi tõttu seiskunud.

"Seoses kokkuleppe allkirjastamisega Ukraina sadamate blokaadi lõpetamiseks, et taastada viljaeksport, on alustatud tööd Odessa, Tšornomorski ja Pivdenõ sadamates," teatas Ukraina sõjalaevastik sotsiaalmeedia vahendusel.

Kaubalaevade teele lähetamiseks moodustatakse karavan, mida hakkab saatma juhtlaev, märkis Ukraina laevastik.

Allikad: USA hakkab Saksamaal ravima haavatud Ukraina sõdureid

Telekanali CNN allikate teatel kiitis USA kaitseminister Lloyd Austin heaks plaani, mis lubab haavatud Ukraina sõdureid ravida Saksamaal asuvas Ameerika sõjaväehaiglas. See plaan võimaldab Landstuhli piirkondlikus meditsiinikeskuses ravida korraga kuni 18 haavatud sõdurit.

Landstuhl on suur haigla, kus ravitakse lahingutes vigastada saanud USA sõjaväelasi. Landstuhl asub Ukraina piirist umbes tuhande kilomeetri kaugusel.

Kui Landstuhl hakkab vastu võtma haavatud ukrainlasi, siis nad peavad Ukrainast lahkuma rongi või autoga. Siis saab USA nad evakueerida Ramsteini lennubaasi, vahendas CNN.

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko postitas esmaspäeval sotsiaalmeediasse video, kus oli näha Ukraina sõdureid, kes olid Chicago haiglas.

Ukraina parlament kinnitas ametisse riigi uue peaprokuröri

Ukraina parlament kinnitas kolmapäeval ametisse riigi uue peaprokuröri, kelleks sai presidendi erakonda kuuluv saadik Andri Kostin.

Kostini poolt hääletas 450-liikmelises ülemraadas 299 saadikut, teatas peaprokuröri kantselei sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kostin on president Volodõmõr Zelenski partei Rahva teener fraktsiooni liige.

Kostini esitas hiljuti ootamatult peaprokuröri ametikohalt tagandatud Irõna Venediktova asemele president Zelenski.

Ukraina pommitas uuesti Hersoni oblastis asuvat Antonivka silda

"Plahvatused Antonivka silla juures," teatasid Ukraina relvajõud sotsiaalmeedias.

Ukraina ametnikud kinnitasid hiljem samuti silla ründamist. "Jah, sillale tehti lööke ja need olid täpsed," ütles Ukraina armee lõunaringkonna pressiesindaja.

"Teatavasti toimus järjekordne Ukraina rünnak Antonivka sillale, mis on Venemaa peamine varustusliin okupeeritud Hersonis, "teatas The Kyiv Independenti ajakirjanik sotsiaalmeedias.

The damaged Antonovsky bridge in #Kherson region. It has been struck by the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/IerAjRkUK9