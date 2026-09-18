Sõja 1668. päev: Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 18. septembril kell 21.33:

- IAEA: droon tabas Venemaa Kurski tuumajaama jahutustorni;

- Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust;

- USA on heaks kiitmas 10 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale;

- Ukraina vahetas välja ida operatiivväejuhatuse ülema;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit.

IAEA: droon tabas Venemaa Kurski tuumajaama jahutustorni

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel tabas droon Venemaa Kurski tuumaelektrijaama jahutustorni, kuid ei põhjustanud tulekahju.

ÜRO tuumajärelevalveagentuur kutsus "maksimaalsele sõjalisele vaoshoitusele, et vältida tuumaõnnetuse ohtu".

IAEA-d teavitati, et neljapäeva varahommikul tabas droon Venemaa Föderatsioonis asuva Kurski tuumaelektrijaama ühe reaktoriploki jahutustorni. Kuigi torn oli sel ajal töös, ei süttinud see põlema, teatas agentuur sotsiaalmeediaplatvormil X.

Venemaa ründas Zaporižžjas kaubanduskeskust

Venemaa okupandid ründasid neljapäeva õhtul Zaporižžjas asuvat kaubanduskeskust, teatas oblasti sõjaadministratsiooni juhi kohusetäitja Mõhhailo Semikin.

Semikini andmetel puhkes tabamuskohas ulatuslik tulekahju.

"Õhtul andis vaenlane löögi paremkaldal asuvale supermarketile ja praegu möllab seal ulatuslik tulekahju," teatas Semikin.

Semikin lisas, et vaenlase sihtmärgiks Zaporižžjas olid neljapäeval tsiviilettevõtted, bussipeatused ja bussid ise ning kaubanduskeskused.

USA on heaks kiitmas 10 Patriot raketi üleandmist Saksamaalt Ukrainale

Ühendriigid on valmis kiitma heaks kümme Patriot-püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale, selgus 15. septembri USA kongressi dokumentidest. Uudis saabus ajal, mil Ukraina seisab silmitsi kriitilise puudusega Patrioti õhutõrjemoonast.

USA välisministeerium kinnitas oma teatises USA kongressile, et Saksamaa annab peagi Ukrainale üle kümme Patriot püüdurraketti väärtusega 29,6 miljonit dollarit.

Kuigi varud tulevad Saksamaalt, siis nõuab USA relvaekspordi kontrolli seadus, et USA kongress vaataks läbi Ameerika relvade üleandmise kolmandatele riikidele, kui materjali alghind ületab 14 miljonit dollarit.

"See üleandmine on kooskõlas USA julgeolekuabi eesmärkidega," seisis välisministeeriumi teatises.

"Ühendriikide valitsus on valmis andma selleks üleandmiseks loa. Olles võtnud enne arvesse poliitilisi, sõjalisi, majanduslikke, inimõiguste ja relvastuskontrolli kaalutlusi," lisati teadaandes.

Septembri alguses ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et Berliin on valmis andma Ukrainale täiendavaid PAC-2 püüdurrakette Patriot süsteemidele ja samuti muud õhutõrjemoona.

Ukraina vahetas välja ida operatiivväejuhatuse ülema

Kindralmajor Viktor Nikoljuk teatas neljapäeval, et lahkub Ukraina ida operatiivväejuhatuse ülema ametikohalt, kirjutas ajaleht Kyiv Independent.

Uudis saabus üksuste mehitamise ja isikkoosseisu jaotamisega seotud reformide taustal, mille algatas äsja ametisse nimetatud ülemjuhataja Mõhhailo Drapatõi.

"Võin kindlalt väita, et annan oma järeltulijale üle täielikult lahinguvalmis väe, mis on suuteline vankumatult läbi viima aktiivseid kaitseoperatsioone," kirjutas kindral.

Oma viiekuulise ametiaja jooksul juhatas Nikoljuk vägesid Slovjanski, Kramatorski, Kostjantõnivka, Otšeretõne ja Pokrovski sektorites.

"Meie ühiste jõupingutuste tulemusena hoidsime ära Kostjantõnivka vallutamise vaenlase poolt, kus vaenlase väed blokeeriti. Slovjanski ja Kramatorski sektorites õnnestus meil luua tugev kaitse," märkis sõjaväelane.

Nikoljuk ei öelnud, mis on tema järgmine ametikoht.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 514 910 (+1420);

- tankid 12 351 (+5)

- jalaväe lahingumasinad 25 352 (+7);

- suurtükisüsteemid 49 938 (+75);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2142 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1646 (+1);

- lennukid 442 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid 2656 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 522 316 (+1808);

- tiibraketid 5 111 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 150 442 (+424);

- eritehnika 4701 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.