Jeeser: EKRE valib oma kandidaate vaadete, mitte tuntuse põhjal

"Meie pole erakond, kes ühe-kahe koha pärast hakkab ära rääkima inimesi, kelles me kindlad ei ole," rääkis Jeeser kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Jeeser tõi näitena erakonna Isamaa, millest eelmiste valimiste järel on hulk inimesi lahkunud, sealhulgas ka riigikogu Isamaa fraktsioonist.

"Meie erakond on väärtuspõhine. Me ei anna järgi," jätkas ta.

Jeeser viitas ka kunagi ResPublica nimekirjas riigikokku valitud Siiri Sisaskile, kes 2018. aasta septembris teatas, et kandideerib EKRE nimekirjas riigikokku, kuid pidi sellest loobuma, kui avaldas toetust samasooliste kooselule.

"Meie erakonnas on lubatud oma arvamus, aga põhiväärtustes me ei tingi," rõhutas Jeeser.

Rääkides tuntud inimeste liitumisest, tõi Jeeser esile Varro Vooglaiu ja Markus Järvi kandideerimise EKRE nimekirjas, mis tema sõnul "tekitas väga palju lainetust". "Kuna nendega oleme nii palju koostööd teinud, siis teame, et nad meile lojaalsed," märkis ta. Kuna ilmselt pääsevad mõlemad ka riigikokku, siis tõstavad nad kindlasti seal ka EKRE võimekust, lisas ta.

Erakonna valimisnimekirjade moodustamise põhimõtteid selgitades ütles Jeeser, et erinevalt enamusest teistest erakondadest toimub see EKRE-s ainult kohalike organisatsioonide hääletuste alusel, kuna kohalikud inimesed teavad oma piirkonna liidreid kõige paremini.

Vastates küsimusele, kas ta peab võimalikuks EKRE ja Reformierakonna koalitsiooni, vastas Jeeser, et kummagi erakonna praeguste juhtide ajal mitte: "Minu isiklik seisukoht on, et nii kaua kui nende erakondade juhid on Martin Helme ja Kaja Kallas, ei ole see võimalik."

Tema sõnul ei ole näha, et Helme lähiaastatel EKRE esimehe kohalt lahkuks. "See on võimalik, aga mitte Kaja Kallasega," ütles Jeeser ning toonitas, et tegemist on tema isikliku seisukohaga.

Jeeser selgitas, et tema ülesanne EKRE-s, kus puudu peasekretäri ametikoht, on olla sidemees allorganisatsioonide ja juhtkonna vahel. Tema ülesanne on tuua juhtkonnani mured kohtadelt ning viia "alla" erakonna juhtkonna suunised. Näiteks on üks tema funktsioone jälgida, kuidas toimuvad erakonnaga liitumised, vaadata, et koosolekud oleks korrektselt läbi viidud, valimiste ajal kandidaatide veebilehtede tegemine, erakonna meenete hankimine ja laiali jagamine.

Kunagine kaitseväe logistikakeskuse ülem Jeeser alustas EKRE piirkondade koordinaatorina tööd 2020. aasta septembris, enne kohalikke valimisi.