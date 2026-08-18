Helme: Isamaal oli võimalus näidata end konservatiivse erakonnana

EKRE esimees Martin Helme kritiseeris erakonda Isamaa, kes otsustas presidendivalimistel toetada liberaalse leeri kandidaati Ülle Madiset rahvuslase asemel. Helme sõnul on tegemist tõsise ohumärgiga tulevaste riigikogu valimiste järgsete võimuliitude osas, sest Isamaa kordab oma 2022. aasta mustrit, mil eelistati koostööd sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonnaga.

"Eestis räägitakse vahel konservatiivsest leerist. Noh, et nagu vastukaaluks või vastandiks liberaalsele leerile ehk Reformierakonna, sotside, Eesti 200, Parempoolsete kambale. Praeguste presidendivalimiste valguses tuleb siiski tõdeda, et siin konservatiivses leeris on maru üksik olla," lausus Helme oma sotsiaalmeedia postituses.

Helme sõnul oli Isamaal võimalus näidata, et nad on konservatiivse leeri erakond ning võimalus aidata Eesti presidendiks saada rahvuslasel - Mart Helmel.

"Kuna neil endal kandidaati polnud, siis oleks olnud ju loogiline, et nad lõpuks tulevad ikkagi konservatiivse leeri kandidaadi taha. Eeldusel, et nad end ise selle leeri parteiks ikka peavad," sõnas Helme.

"Aga nad otsustasid hoopis asuda toetama liberaalse leeri liberaalset kandidaati. Olles enne seda juurelnud, kas tasuks võib-olla toetada siiski ühte teist liberaalset kandidaati," jätkas EKRE esimees.

Helme hinnangul tekitas erakonna otsus "tõsise ohumärgi riigikogu valimiste järgsete valikute kohta Isamaa poolt".

"Ei tohi unustada, et 2022. aasta suvel, kui Kaja Kallas saatis laiali oma esimese valitsuse, oli Isamaal laual võimalus taastada konservatiivne koalitsioon, aga nad otsustasid teha võimuliidu sotside ja Reformiga. Nüüd tegid nad seda taas," kritiseeris Helme.

Helme sõnul on EKRE tänavuste presidendivalimiste ajal käitunud algusest saati selgelt ja soliidselt, nimetades oma kandidaadi varakult.

"Ütlesime kohe välja, et tema ülesseadmine on meil võimalik alles valimiskogus ja hoidusime osalemast palaganis, mida riigikogus suve läbi tehti. Me jääme oma kandidaadi juurde kindlaks, ei toeta kedagi teist riigikogu voorudes ja kui peaks siiski juhtuma, et valimised jõuavad valimiskogusse, esitame Mart Helme seal ning asume taotlema talle toetust parteidelt, kes on end positsioneerinud konservatiivsel tiival," lausus Helme.

Teisipäeval andis Isamaa esimees Urmas Reinsalu teada, et tema erakond toetab presidendivalimistel õiguskantsler Ülle Madise kandidatuuri. Mõned tunnid varem teatas Keskerakond, et toetab valimistel TalTechi rektorit Tiit Landi.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 liikmel.