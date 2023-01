Maksuküüru säilitamisesse suhtub positiivselt ainult Isamaa

Reformierakonna ja Eesti 200 vaated maksusüsteemile on võrdlemisi sarnased. Nii Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi kui ka Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütlesid, et maksusüsteemi põhilisi voorusi peaks olema stabiilsus. Kaotama peaks maksuküüru ning naasma ühetaolise tulumaksu juurde.

"Ma usun, et me võiksime pöörduda selle süsteemi juurde tagasi, mis meil oli. Sellest on rääkinud ka Reformierakond ja tõenäoliselt Reformierakond ilma Eesti 200-ta seda sammu ellu viia ei saa, nii et meil on kindlasti kattuvaid huvisid," ütles Hussar.

Astmelist tulumaksu hurjutas ka EKRE esimees Martin Helme. Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid arvavad aga vastupidi. Sotside süsteemi järgi võiks näiteks rohkem kui 3000 euro suurust palka ületavalt summalt maksta tulumaksu 25 protsenti, keskerakondlaste mõtete järgi võiks aga kahekordset keskmist palka ehk 3400 eurot ületavalt summalt maksta tulumaksu 30 protsenti.

Isamaa siht on aga perepõhine maksureform, kus näiteks iga peres kasvava lapse eest suureneks tulumaksuvaba tulu 5000 euro võrra. Ka EKRE esimees Martin Helme ütles, et vastavalt peres kasvavatele lastele peaks tulumaksu vähendama viis protsenti.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder suhtus ainsana erakondade esindajatest positiivselt ka praegusesse maksuküüru.

"Maksuküür vajab tõepoolest ümbervaatamist ja siin on mitmeid võimalusi. Aeg on edasi läinud - oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimumi, keskmine palk on kasvanud ning omal ajal kehtestatud küür on ajale jäämas jalgu. Aga kas kaasajastamine tähendab nende numbrite ümber vaatamist, et me suurendame neid numbreid ja jätame küüru alles, kaotame küüru ära, teeme astmeliseks tulumaksuks - eks need vaidlused seisavad siis kolleegidega meil ees. Isamaa hea meelega säilitaks selle küüru ja vaataks need numbrid ümber, " rääkis Seeder.

Tegelikult on erakondade maksupoliitiliste soovide juures veel palju nüansse. Keskerakond vähendaks näiteks käibemaksu toidule, EKRE nii toidule kui ka ravimitele. Sotsiaaldemokraadid kehtestaks viieks aastaks üheprotsendise riigikaitsemaksu, Eesti 200 Ukraina sõja lõppedes aga rohemaksu. Rääkimata arvukatest lähenemisviisidest aktsiisidele. Maksuerandid ei meeldinud vaid Reformierakonna aseesimehele Jürgen Ligile.