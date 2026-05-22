Valitsusliidu koondtoetus langes rekordmadalale 12 protsendile

Valitsusliidu koondtoetuse langes rekordmadalale 12 protsendile. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR; kollaaž: JJ Oidermaa
Valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetuse langus sajandi madalaimale tasemele ehk 10 protsendile tõi kaasa valitsusliidu koondtoetuse languse samuti rekordmadalale 12 protsendile, selgus Emori maikuisest küsitlusest.

Isamaa jätkab populaarseima parteina väikese eduga Keskerakonna ees – Isamaad toetas mais 24 ja Keskerakonda 21 protsenti. Kuu varem oli mõlema erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem.

Kui võtta aluseks küsitluse veapiirid (Isamaal ± 2,2 protsenti ja Keskerakonnal ± 2,1 protsenti), siis ei ole Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul kahe populaarseima partei tulemuse erinevus statistilisel oluline.

Kolmandal kohal oli Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), kelle toetus püsis teist kuud järjest erakonna viimase paari aasta kõrgeimal tasemel ehk 17 protsendil (± 2,0 protsenti).

Tõusu tegi EKRE reiting, mida aprillis toetas vaid üheksa, aga maikuises küsitluses 14 protsenti (± 1,8 protsenti). 14 protsenti toetust on EKRE viimaste aastate tavapärane tase ja aprillikuine üheksa protsenti oli Aivar Voogi hinnangul juhuslikku laadi.

Reformierakond langes viiendale kohale 10 protsendi suuruse toetusega (± 1,5 protsenti). Aasta alguskuudel oli erakonna toetus 12 protsendi peal. Aivar Voogi sõnul on 10 protsenti toetust Reformierakonnale madalaim tase sel sajandil ehk aastast 2001. Viimastel riigikogu valimistel märtsis 2023 sai Reformierakond Kaja Kallase vedamisel 31,2 protsenti toetust.

Reformierakonna kannule on tõusnud viimastel kuudel väikest, kuid stabiilset tõusu näidanud Parempoolsed. Kui märtsis oli nende toetus seitse, aprillis kaheksa, siis maikuu küsitluses üheksa protsenti (± 1,4 protsenti).

Teine valitsuspartei Eesti 200 on endiselt alla valimiskünnise – neid toetas mais kaks protsenti (± 0,8 protsenti). Viie protsendi ehk valimiskünnise peal oli Eesti 200 viimati mais 2024 ehk kahe aasta eest.

Rohelisi toetas samuti kaks protsenti, ERK ja erakonna Koos toetus oli mõlemal mais üks protsent.

Valitsuskoalitsiooni summaarne toetus langes mais 12 protsendini, mis on Aivar Voogi sõnul järjekordne madalseisu rekord.

See number peegeldab nende vastajate osakaalu, kel oli olemas erakondlik eelistus. Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad (mais 24 protsenti), oli valitsusliidu koondtoetus 9,4 protsenti.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad mais 17,9 protsenti, Keskerakonda 15,7 protsenti, SDE-d 13,2 protsenti, EKRE-t 10,5 protsenti, Reformierakonda 7,5 protsenti, Parempoolseid 6,4 protsenti ja Eesti 200 1,9 protsenti.

Eestlaste seas on Reformierakond neljas

Eestlastest vastajate seas oli mais esikohal Isamaa 28 protsendiga. Järgnesid SDE 20, EKRE 16, Reformierakond 12, Parempoolsed 10 , Keskerakond üheksa ja Eesti 200 kolme protsendiga.

Muust rahvusest vastajate hulgas oli mäekõrgune Keskerakonna edu, mida toetas 74 protsenti. SDE ja EKRE said kuus protsenti, erakond Koos viis ja Isamaa kolm protsenti toetust.

Tallinna valijate seas on populaarseim Keskerakond 35 protsendiga, järgnevad SDE 19 protsendi, Isamaa 14 protsendi, Parempoolsed 10 protsendi, Reformierakond üheksa, EKRE kaheksa ja Eesti 200 kolme protsendiga.

Keskerakond oli selgelt populaarseim valik ka Ida-Virumaa vastajate seas (62 protsenti), kõigis muudes Eesti piirkondades on esikohal Isamaa.

Vastajate vanust arvestades, on Sotsiaaldemokraatlik Erakond kindlalt populaarseim valik nii 18–24-aastaste kui ka 25–34-aastaste seas. Keskerakond on esikohal 35–49-aastaste seas, kuid edu Isamaa ees selles vanuserühmas on statistilise vea piires. Samamoodi on Isamaa edu vanimas vastajarühmas 75+ Keskerakonna ees statistilise vea piirides. Isamaa on populaarseim valik vanuserühmades 50–64 ja 65–74 eluaastat.

Isamaal ja eriti EKRE-l on selgelt rohkem valijaid meessoost valijate seas. Seevastu SDE-l ja ka Keskerakonnal rohkem naisvalijate seas. Teiste erakondade puhul sooline erinevus valijate seas märkimisväärne pole.

Emor küsitles veebi ja telefoni teel 11.–20. maini 1429 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates uuringutulemusi Aivar Voog Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.

