Opositsioon valitsusvahetust ei oota, ent vähemusvalitsust näeb

Riigikogu saal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Riigikogu opositsioonierakonnad valitsusvahetust ei oota, kuigi mõlema valitsuspartei, Eesti 200 ja Reformierakonna, toetusprotsent on madal. Küll aga nähakse võimalikuna vähemusvalitsust, mille võib põhjustada koalitsioonisaadikute lahkumine teistesse erakondadesse.

"Teiste erakondade - nagu Parempoolsed - jaoks on hea sõnum, kui nende saadikud ilmuvad parlamenti veel enne valimisi," hindas Keskerakonna juhatuse liige Andrei Korobeinik.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul toob see kaasa vähemusvalitsuse ning seab suure riski alla Kristen Michali jätkamise peaministrina.

"Kas see viib alternatiivse valitsuse moodustamisena - ma arvan, et see on keerulisem," sõnas Reinsalu.

EKRE esimees Martin Helme leidis, et peaministri vahetust ei tule ja Reformierakond hakkab ennast üles ehitama ja suuremaid muudatusi tegema pärast valimisi.

"Neil täna mingisugust põhjust erakonna juhti, peaministrit, vahetada ei ole. Ühelgi opositsioonierakonnal ei ole täna - arvestades riigikogu matemaatikat - mingit põhjust minna valitsusse," sõnas Helme.

Vähemusvalitsusel tuleks seaduste vastu võtmiseks pidada läbirääkimisi opositsiooniga. Korobeiniku sõnul võib minna keeruliseks riigieelarvega.

"Mulle tundub, et ainsana, kes neile seda abi võivad pakkuda on sotsiaaldemokraadid, kes on seda abi ka varem pakkunud," sõnas keskerakondlane.

"Mis sügisel saama hakkab, ma ei tea. Praegu pole sotsiaaldemokraatidel ühtegi põhjust seda valitsust toetama minna," kinnitas aga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets.

Kuna erakondade valimisnimekirjad juba täituvad, pole erakonda vahetajatel kaua aega otsustamiseks. Helme hinnangul võib parteivahetajate osas tulla selgus presidendivalimiste ajal.

"Presidendivalimisel ühe või teise partei kandidaadi toetamise eest ollakse ma arvan, et valmis läbi rääkima küll valimisnimekirja koha pärast," sõnas Helme.

Opositsiooniparteide juhid ei soovinud öelda, kas ja millise koalitsioonipoliitikuga nad ise on läbirääkimisi pidanud.

"Ma olen nagu Šveitsi pank. Kui mul on avalikkusele öelda seisukohti, siis ma seda annan teada, aga ma ei anna ühtegi informatsiooni usalduslikest vestlustest. See on minu vastus," lausus Reinsalu.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Opositsioon valitsusvahetust ei oota, ent vähemusvalitsust näeb

