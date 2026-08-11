Hussar: Madise on piisava toetuse korral valmis kandideerima presidendiks

Hussari sõnul kinnitas õiguskantsler Ülle Madise, et on valmis kandideerima presidendiks. "Kinnitan, et kui riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaksin riigi teenimist jätkama vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus riigikogu liikmete valikut kinnitab, võtan selle vastutuse kanda," olla Madise kinnitanud Hussarile.

Riigikogu esimees ütles, et nüüd on erakondade fraktsioonide ülesanne koguda Madisele toetusallkirju. "Seejärel saame hinnata, kui laiapõhjaline on toetus Madisele," lisas Hussar.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et olukord on keeruline, kuna fraktsioonid ei saa Madisega kohtuda enne 21. augustit ja nii ei saa Keskerakond oma arvamust Madise osas kujundada. Hussar ütles, et arutab Madisega, kas ja kuidas tal õiguskantsleri ametist tulenevalt oleks võimalik erakondade fraktsioonidega kohtuda enne ametliku kandidaadi staatust.

Hussar ütles, et vanematekogu eesmärk oli kuulata erakondade ettepanekuid seoses presidendivalimistega ja kes on konkreetsed kandidaadid, kelle erakonnad välja käivad. Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200 käisid välja Madise kandidatuuri, EKRE kandidaat on Mart Helme.

"Meil on veel 10 päeva aega, et hakataks ametlikult esitama kandidaate ja me pole Madiselt kuulnud selget jah-sõna," ütles Laats. Keskerakonna juhatus ja fraktsioon kogunevad teisipäeva õhtul ning hakkavad arutama, kes on erakonna ametlik kandidaat.

"Kõik kandidaadid, kes on selgelt jah öelnud, on julged ja väärikad," ütles Laats. Keskerakond plaanib Tiit Landiga lähiajal kohtuda. Kui kõigi kandidaatidega on kohtutud, teeb Keskerakond oma otsuse.

Arutelud jätkuvad

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak sõnas, et kõik riigikogu fraktsioonid ei öelnud, kes võiks olla nende presidendikandidaat ehk arutelu läheb edasi. Ta lisas, et praegu on küsimus, kas Madisel on piisavalt toetust, et seada ta kandidaadiks.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et vanematekogul üritati pikalt aru saada, mis on piisav häälte kogus, mida Madise ootab. Ta sai aru, et eesmärk pole kokku koguda 68 häält, vaid üle 50 hääle. "Liberaalsel leeril pole 68 häält Madisele," nentis Helme.

Ka Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et pole selge, kas Madise on valmis presidendiks kandideerima või mitte. "Oleme teinud ettepaneku Madisele kohtuda, kuid Madise on vastanud, et ta ei käsitle ennast kandidaadina," lisas ta.

Riigikogus opositsiooni kuuluvatel Isamaal ja Keskerakonnal puudub oma kandidaat, keda presidendivalimistel toetada. Kumbki erakond ei välista võimalust toetada Madise kandidatuuri.

Kandidaate on veel

Oma valmisolekust presidendiks kandideerida on teatanud diplomaat Hannes Hanso, ettevõtja Indrek Laul, euroametnik Maive Rute ja Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

Praegu on oma kindel kandidaat vaid EKRE-l ja selleks on Mart Helme, kuid presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 häält. EKRE-l neid nii palju pole.

Presidendikandidaatide esitamine algab 21. augustil ning valimiste esimene voor on 2. septembril.

Riigikogu vanematekogu koosneb riigikogu juhatuse liikmetest ja riigikogu fraktsioonide esimeestest.