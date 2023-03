Läänemets: valitsuses on kindlasti vaja kolme osapoolt

Läänemetsa isiklikku häältesaaki edestas enam kui 300 häälega temaga samas ringkonnas kandideerinud erakonnakaaslane Helmen Kütt. "Helmen on väga head tööd teinud, ma olen õnnelik selle üle, et meil on nii võimekad kandidaadid. Lõppkokkuvõtteks oli see meeskonnamäng. Koos selle mandaadi sealt võtsime, ma arvan, et hea tulemus," ütles Läänemets ETV saates "Valimiste õhtu".

Üheksa mandaadiga sotsiaaldemokraatidel oleks võimalik valitsusse pääseda, kui Reformierakond otsustaks moodustada koalitsiooni nende ja Eesti 200-ga, mis sai parlamendis 14 kohta. Koos Keskerakonnaga saaks Reformierakond moodustada napi enamusega 52-kohalise koalitsiooni.

"51 kohaga ei tee ühtegi tugevat koalitsiooni, vahet pole, kes selles koalitsioonis on. Sellises loogikas on kindlasti kolmandat osapoolt vaja," ütles Läänemets.

Erakonna üheksa mandaadi seas saab koha ka näiteks Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand. Seda, kas Kaljurand otsustab riigikokku minna, peab küsima temalt endalt, ütles Läänemets.

Küsimusele, kas nõrk tulemus võib seada Läänemetsa positsiooni erakonna juhina küsimärgi alla, vastas Läänemets, et erakonna valimispeol sellist meeleolu tema ei märganud.