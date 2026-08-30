Läänemets: Reinsalu püüab teha EKREIKE valitsust, olles ise kõige ümmargusem poliitik

Läänemetsa sõnul ei toeta sotsiaaldemokraadid küll tänast Reformierakonna valitsust, kuid ammugi mitte alternatiivi, mida opositsioon üritab kokku panna. Ta rõhutas, et sotsiaaldemokraadid pakuvad eelseisvatel valimistel selget alternatiivi mõlemale poolele.

"Sotsiaaldemokraatidel läheb neil valimistel väga hästi ja me kindlasti pakume alternatiivi nii usalduse kaotanud Reformierakonnale kui ka EKREIKEle, mille valitsust praegu siis Reinsalu proovib jõuga moodustada, aga ma arvan, et see ei lähe läbi," rääkis Läänemets.

Läänemets heitis Reinsalule ette üldsõnalisust ja nõudis Isamaalt selgeid visioone, märkides, et pelgalt Reformierakonna-vastasest protestist ei piisa.

"Meie tahame, et Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes on täna poliitikutest kõige ümmargusem mees, räägiks, mis on Isamaa plaan riigi rahanduses ja energeetikas," nõudis sotsiaaldemokraatide juht. "Kõik on rajatud pelgalt protestile Reformierakonna vastu."

Olukorra iseloomustamiseks tõmbas Läänemets paralleeli peaminister Kaja Kallase varasema kommunikatsiooniga, kui too ütles, et maksud ei tõuse, hoiatades, et Reinsalu stiil viib paratamatult ühiskondliku pettumuseni.

"Meenutan, et Kaja Kallas ütles samuti kunagi: "Lugege mu huultelt," ja pärast pidid inimesed valitsuse tegevuses pettuma. Urmas Reinsalu püüab praegu teha täpselt sama asja," ütles Läänemets. "Pettumus ühiskonnas tuleks suur ja sotsiaaldemokraadid seda ei luba."