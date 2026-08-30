X!

Läänemets: Reinsalu püüab teha EKREIKE valitsust, olles ise kõige ümmargusem poliitik

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets kritiseeris "Aktuaalse kaamera" otsestuudios Isamaa esimeest Urmas Reinsalu, süüdistades teda katses moodustada uut valitsust koos EKRE ja Keskerakonnaga ilma sisulise plaanita riigi ees seisvate probleemide lahendamiseks.

Läänemetsa sõnul ei toeta sotsiaaldemokraadid küll tänast Reformierakonna valitsust, kuid ammugi mitte alternatiivi, mida opositsioon üritab kokku panna. Ta rõhutas, et sotsiaaldemokraadid pakuvad eelseisvatel valimistel selget alternatiivi mõlemale poolele.

"Sotsiaaldemokraatidel läheb neil valimistel väga hästi ja me kindlasti pakume alternatiivi nii usalduse kaotanud Reformierakonnale kui ka EKREIKEle, mille valitsust praegu siis Reinsalu proovib jõuga moodustada, aga ma arvan, et see ei lähe läbi," rääkis Läänemets.

Läänemets heitis Reinsalule ette üldsõnalisust ja nõudis Isamaalt selgeid visioone, märkides, et pelgalt Reformierakonna-vastasest protestist ei piisa.

"Meie tahame, et Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes on täna poliitikutest kõige ümmargusem mees, räägiks, mis on Isamaa plaan riigi rahanduses ja energeetikas," nõudis sotsiaaldemokraatide juht. "Kõik on rajatud pelgalt protestile Reformierakonna vastu."

Olukorra iseloomustamiseks tõmbas Läänemets paralleeli peaminister Kaja Kallase varasema kommunikatsiooniga, kui too ütles, et maksud ei tõuse, hoiatades, et Reinsalu stiil viib paratamatult ühiskondliku pettumuseni.

"Meenutan, et Kaja Kallas ütles samuti kunagi: "Lugege mu huultelt," ja pärast pidid inimesed valitsuse tegevuses pettuma. Urmas Reinsalu püüab praegu teha täpselt sama asja," ütles Läänemets. "Pettumus ühiskonnas tuleks suur ja sotsiaaldemokraadid seda ei luba."

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Margus Saar

Allikas: AK

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:21

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

22:16

Haapsalu pitsipäev toimus vastrenoveeritud pitsikeskuses

22:15

Reklaaminduses kohtab tehisaru kasutamist üha enam

21:55

Viipekeelsed uudised

21:42

ERR Reykjavikis: Island pani paariks aastaks pausile EL-iga liitumise mõtte Uuendatud

21:34

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

21:30

Läänemets: Reinsalu püüab teha EKREIKE valitsust, olles ise kõige ümmargusem poliitik

21:10

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

21:09

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

20:52

Esmaspäeval võib tulla hoovihma

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.08

Ukraina tuumajaam kaotas elektrivarustuse

06:17

Kohtuotsus sunnib ümber mõtestama ligipääsu surnu terviseandmetele

06:17

Tallinn pani müüki Sakala tänaval lammutamisohus olnud puitmaja

11:30

Ukraina väed ründasid Venemaal suurt naftatöötlemistehast ja õhuväebaasi Uuendatud

29.08

Siim Kallas saadeti riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

16:45

Opositsioonierakonnad kutsuvad üles erakorralisi valimisi korraldama Uuendatud

21:42

ERR Reykjavikis: Island pani paariks aastaks pausile EL-iga liitumise mõtte Uuendatud

21:09

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

16:14

Põhja-Küprose ranniku lähistel läks ümber reisiparvlaev Uuendatud

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

ilmateade

SPORT

22:21

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

21:34

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

21:10

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

21:09

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

loe: kultuur

16:35

Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis avati Kaido Ole näitus "Krt"

15:15

Kultuuriportaal soovitab: tragikoomiline põnevik "Blackberry" Jupiteris

14:20

Lavakast lavale | Alex Paul Pukk

12:55

Johanna Ross: AI ja teadusartikli kujuga objektid

loe: eeter

12:57

Ruhnu põhikooli uus direktor Heily Rikker: see on kõige imelisem koolimaja maailmas

09:54

Galerii: "Impulss" tõi hooaja eel stuudiosse erilised külalised

29.08

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

29.08

Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (30.08.2026 18:00:00)

29.08

Kreutzwaldi ja Tuglase ristmik Tartus tähtajaks valmis ei saa

29.08

Päevakaja (29.08.2026 18:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

28.08

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo