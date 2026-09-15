Läänemets kaaluks valitsuse umbusaldamist, kui Reinsalu teeb uue valitsuse

"Me oleme valmis umbusaldust kaaluma, juhul kui täidetud on kaks tingimust. Esiteks - asemele suudetakse pakkuda toimiv, alternatiivne valitsus. Me ei saa riiki kaosesse paisata. Ja teiseks - Urmas Reinsalu (Isamaa esimees - toim.) näitab, et tal on selle jaoks ka kõik teised hääled koos. Me saame ju aru, et kui neid allkirju ei ole, siis läheb nii, nagu Urmas Reinsalu on poolteist aastat rääkinud, et midagi ta tegelikult korda ei suuda saata," ütles Läänemets ERR-ile pärast sotsiaaldemokraatide juhatuse koosolekut.

Samas ütles Läänemets, et sotsid Reformierakonnaga ühte valitsusse ei lähe.

"Kuidas Reinsalu selle plaani soovib lahendada, on tema teha," lisas Läänemets.

Urmas Reinsalu on seni rääkinud, et pärast praeguse valitsuse umbusaldamist tuleks korraldada erakorralised riigikogu valimised, mida Läänemets ei toeta.

"Erakorralisi valimisi sotsiaaldemokraadid jätkuvalt ei toeta, see viib Eesti kaosesse. Tegelikult jätab see meid ilma valimisdebatist, mis oleks vajalik Eesti suuna otsustamiseks. Meil pole vaja lihtsalt Reformierakonnale protestivalimisi teha, vaid otsustada uus suund Eestile ja me soovime, et seda arutataks," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul sotsid praeguse valitsusega siiski rahul ei ole.

"On ilmselge, et see valitsus on oma legitiimsuse kaotanud, rahva usaldust ei ole ja on näha, et see valitsus Kristen Michali juhtimisel ei ole tegelikult riigi juhtimisega hakkama saanud. Kõik need ministrite uuendused on tegelikult ju eesmärgiga varjutada probleeme," ütles Läänemets.

Isamaa, Keskerakonna ja EKRE juhid ütlesid eelmisel nädalal, et ootavad, et peaminister Kristen Michali (RE) umbusaldamisega ühineks samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik Erakond, ent kui nad seda ei tee, minnakse edasi ka ilma nendeta.