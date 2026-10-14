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Läänemets umbusaldusest: enne on vaja plaani uue valitsuse moodustamiseks

Eesti
Kadri Simson liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga
Kadri Simson liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on valitsus küll oma tegevuses läbi kukkunud, kuid sotsiaaldemokraadid ei liitu opositsiooni algatatud umbusaldusavaldusega enne, kui on esitatud selge plaan uue toimiva valitsuse moodustamiseks.

Kuigi opositsioonierakonnad on umbusaldusavalduse teksti kokku saanud ning ootavad sellega liituma ka sotsiaaldemokraate, ei ole Läänemetsa hinnangul algatusel praegusel kujul väljavaateid.

Läänemets märkis, et umbusalduselt on puudu ka nelja fraktsioonitu ehk nn aknaaluse saadiku allkirjad. "See tähendab, et isegi kui sotsiaaldemokraadid liituksid, siis tundub, et sellest umbusaldusest asja ei saa," sõnas ta.

Peamise tingimusena umbusaldusega liitumiseks tõi Läänemets välja selge tulevikuvaate puudumise. Sotsiaaldemokraadid ootavad algatajatelt tegevuskava, kuidas tagatakse riigile uus ja toimiv valitsus.

"Väga lihtne on minna umbusaldusele, aga kuna umbusaldusega me saaksime hakkama ja sotsiaaldemokraadid on valmis liituma, siis on vaja plaani, mis saab edasi. Seda plaani meile pakutud ei ole," selgitas Läänemets.

Läänemets rõhutas, et praeguses julgeolekuolukorras oleks võimuvaakum Eestile ohtlik. "Teatavasti, kui valitsus ära umbusaldada ja uut asemel ei pane, siis tegutseb seni umbusaldatud valitsus, millel ei ole peaaegu mingeid õigusi. Tänases julgeolekuolukorras oleks see Eestile väga halb, kui meil on riigis valitsuskriis ning kaos ja keegi ei tea, mis edasi saab," rääkis ta.

Sotsiaaldemokraatide juht kriitiseeris ka sisulise plaanita algatatud umbusaldusprotsessi. Tema sõnul ei ole umbusalduse arutamisel mõtet, kui on teada, et see läbi ei lähe ja uut valitsust ei paista.

"Kui seda tehakse lihtsalt niisama šõu pärast, siis see on kõigi võimalus, aga me võtaksime seda asja tõsiselt. Sotsiaaldemokraadid võiksid selle umbusaldusega tõsiselt kaasa tulla, sest valitsus on täna läbi kukkunud ja tal sellist legitiimsust enam tegutsemiseks ei ole," ütles Läänemets.

Läänemets meenutas, et Eesti poliitikas on uute valitsuste moodustamisel alati alustatud tulevikuplaanist ning alles seejärel on liigutud umbusaldamise või valitsuse lagunemiseni.

Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad kolmapäeval üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning üheksa fraktsioonitut saadikut.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Uku Toom

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