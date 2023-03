Kadrina IT-festival julgustab noori tehnoloogia vastu huvi tundma

Kadrinas 2010. aastat toimuval IT- ja nutifestivalil CADrina tutvustatakse lastele ja noortele tehnoloogiamaailma seda poolt, kus lahendused pole vaid ühe näpuliigutuse kaugusel.

Kadrina keskkooli traditsioonilisel koolinoorte tehnoloogiafestivalil oli päeva esimene pool pühendatud erinevatele õpitubadele. Festivali abiga lastes insener-tehnilise huvi tärkamist soovivate korraldajate sõnul on laste lemmik robootika.

"Et oleks võimalikult palju tehnoloogilist poolt, praktilist poolt, oma kätega konstrueerimist ja samas ka nutikat lähenemist, mis paneks veidike proovile," selgitas CADrina töötubade eestvedaja Evelin Teiva.

"Panime neid igasuguseid asju tegema: liikuma, häälitsema ja muidu võlutrikke," rääkis õpilane Heleri Toming robotitest.

Lapsed nentisid, et robotitega oli keerulisem ringi käia kui nutitelefoni kasutada.

"Nutitelefonides lihtsalt vajutad paari nuppu ja kõik on korras, aga robootikas pole niimoodi," sõnas Simo Koppel.

"Masinad tuleb õigesti tööle panna ja tuleb vaadata, kas programm on ühendatud, et see tööle hakkaks," ütles Robert Lopetas.

Ka aasta tagasi Ukrainast Kadrinasse tulnud Julia Boikole pakkusid tehnoloogiatunnid põnevust.

"Õppisime robotiga tegema erinevaid asju ja teda ka kokku panema. Oli huvitav ja mulle väga meeldis. Ma pole kunagi varem midagi sellist teinud," ütles ta.

Tehnoloogiapäeva õhtuses pooles toimunud CAD-joonestamise võistluse võitis "Tudengi vormel", kes oli näidanud ka eelvõistlusel tosina võõistkonna seas parimat tulemust. Võidukasse võistkonda kuulusid Karl Kaarlõp, Kristjan Taimla ja Robin Saarniit.

Esimene CAD-joonestamise võistlus CADrina toimus 2010. aasta 5. märtsil.