Kolonel: Venemaa valmistub laialdaseks mobilisatsiooniks

Ukrainas toimub vastupealetungi ettevalmistamine. Washington Post avaldas hiljuti Ukraina brigaadide osalise nimekirja, keda instruktorid valmistavad selleks ette.

"Milline see nimekiri on ja kui palju, pigem on küsimus selles, kui palju need üksused jõuavad enne aktiivset rünnakut kokku harjutada, sest see on operatsioonilise edu kõige tähtsam nüanss," ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Märgid viitavad sellele, et Venemaa valmistub rohkem ukrainlasi tõrjuma kui ise peale tungima. Vähe on rünnatud Ukraina taristut. Võimalik, et laskemoona hoitakse pealetungivägede kogunemis-, moona hoiustamis- ja juhtimispunktide jaoks. Samuti üritab Venemaa värvata elukutselisi sõdureid ja karmistab sunnimeetmeid elavjõu suurendamiseks.

"Eelkõige on keskendutud Venemaal kõige haavatavamatele gruppidele – võõrtöölistele, kes erinevates Vene Föderatsiooni linnades töötavad. Üritatakse ära kasutada nende erinevaid rikkumisi alates elamis- või tööloa puudumisest," selgitas Grosberg.

"Tõenäoliselt on seal (Vene vägedel) puudus praktiliselt kõigest. Me näeme ka seda, et suurtükimoona on vähem kui mõne kuu eest. Teisalt me näeme, et Venemaa valmistub laialdaseks mobilisatsiooniks. On vastu võetud uus seadus, mis lubab elektrooniliselt inimesi teavitada. On suurendatud repressiivmeetodeid, juhul kui mobiliseeritu ei ilmu sõjakomissariaati," selgitas Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Üldiselt on viimastel nädalatel lahinguintensiivsus langenud. Paljuski on põhjus vihmases ilmas, mis takistab õhuväe kasutamist ja muudab pinnase läbipääsmatuks.