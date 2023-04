Grosberg: Ukraina vasturünnaku tähtsaim nüanss on üksuste kokkuharjutamine

Nii Ukraina kui venelaste sõjategevuse intensiivsus on vähenenud, sest mõlemad üritavad laskemoona kokku hoida, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Tema sõnul on Ukraina vasturünnaku edukuse põhialus see, kui palju jõuavad nende üksused enne seda kokku harjutada.

Grosberg rääkis pressikonverentsil, et ilmastik on olnud soosiv pigem kaitsvateks tegevusteks ning õhuvaatlused ja õhurünnakute tegemine on madala pilvisuse tõttu olnud keeruline. Järgmine nädal ei too selles osas tõenäoliselt väga suurt muutust: ilmselt jätkuvad samades piirkondades samad tegevused nagu sellel nädalal.

Ukraina vasturünnaku alguseks spekuleeritakse eri kuupäevadega ja on pakutud, et see võiks alata 9. mail. Grosberg märkis, et sümbolväärtusega kuupäevad olid sõja algusfaasis tähtsad eriti just Venemaa juhtkonnale, aga olukord on näidanud, et plaanina on kuupäevi ette joonistada hea, kuid täide viia keeruline.

"Mis puudutab 9. maid, siis olen seda väga palju toonitanud, et Ukraina on hästi teistmoodi piirkond, eriti Kirde- ja Lõuna-Ukraina, kus väga palju sõltub ilmast. See nädal on sadanud, järgmisel nädalal sajab. Kui see samamoodi veel kolm nädalat edasi läheb, siis need kuupäevad muutuvad irrelevantseks," lausus ta. "Ei usu, ei julge kommenteerida neid teemasid."

Ukrainlased tegelevad Grosbergi sõnul ettevalmistustega, et kodumaa okupantidest vabastada. Samal ajal valmistuvad ka venelased eelkõige Zaporižžja ja Hersoni piirkonnas jõuliselt võimalikuks rünnakuks, kaitserajatisi rajatakse mitmes eri liinis.

"Mõlema poole intensiivsus on alla läinud, nad üritavad lahingumoona kokku hoida," kirjeldas ta.

Koloneli sõnul pole see, millised Ukraina üksused vasturünnakule asuvad, kõige tähtsam küsimus. Põhiline on see, kui palju jõuavad need üksused enne aktiivset rünnakut ja sõjategevust kokku harjutada, sest see on strateegilise edu tähtsaim nüanss. Ta tõi näiteks, et Venemaa pole suutnud oma maa- ja õhuväge koos tegutsema panna, mis on osalt tingitud ka Ukraina õhutõrje väga heast tegevusest - seda pole Venemaa suutnud hävitada.

"Aga igasugu operatsioonide, eriti pealetungioperatsioonide puhul on eri väeliikide sünkroniseeritus nii ajaliselt kui ruumiliselt äärmiselt oluline," lisas ta ja tõdes, et põhiline on see, kuidas Ukraina üksused on viimastel kuudel harjutanud.

Kriitilist infrastruktuuri pommitab Venemaa viimasel vähem kui kogu eelnenud aasta jooksul - nii pikka pausi pole varem olnud ja põhjuseid on mitmeid. Grosberg märkis, et elektri- ja soojataristu hävitamine ning püüe Ukraina rahva moraali purustada ei toonud edu, talv polnud piisavalt külm ja ei saadud piisavalt pihta, millele vaja.

"Tõenäoliselt on praegu pigem kalendri, ilmastiku ja muu taustal mõistlik seda joont hoida, kuni Ukraina üksused hakkavad koonduma, sest need relvad ongi mõeldud sellisteks asjadeks nagu suured üksuste koondumispunktid, juhtimispunktid. Kui hakatakse nägema selliseid asju, siis rünnaku ebaõnnestumise tagamiseks kasutatakse neid pigem sinna," kirjeldas Grosberg venelaste praeguse taktika võimalikke tagamaid.

Viimastel nädalatel on venelased tema sõnul kasutanud Iraanist pärit suhteliselt odavaid droone, mille eesmärk on sundida Ukraina õhutõrjet kulutama oma head ja kallist moona nende allatoomiseks.

Bahmuti kohta ütles Grosberg, et linna hoidmisel on olnud eri eesmärke ja see on kindlasti ukrainlaste plaani osa.

"Nad hoiavad seda täpselt nii kaua, kui seda neile plaani jaoks vaja on," nentis ta.

Venemaa keskendub värbamisel kõige haavatavamatele gruppidele

1. aprillil käivitas Venemaa värbamiskampaania, et vabatahtlikke teenistusse kutsuda ja sarnane kampaania oli neil ka suve alguses, ehkki mitte nii mastaapne.

"Täna puudub ülevaade, kui palju on suudetud isikkoosseisu värvata, aga oleme täheldanud, et lisaks vabatahtlikule värbamisele kasutatakse ka sunnimeetmeid, et inimesed tegevteenistuslepingu sõlmiks," lausus Grosberg.

Tema sõnul keskendub Venemaa kõige haavatavamatele gruppidele ja üritab ära kasutada nende rikkumisi. Näiteks saab tööloa puudumist kompenseerida sellega, et Ukrainasse sõdima minna.

Rääkides Venemaa riigiduumas vastu võetud seadust, mis annab võimaluse mehi internetikeskkonna kaudu mobiliseerida, ütles Grosberg, et kui septembris käivitunud mobilisatsioonil värvati suhteliselt suvalisi inimesi, keda õnnestus kätte saada, siis nüüd on tehtud palju seadusemuudatusi, et võimalikult vähe inimesi saaks põgeneda ja ülevaade oleks parem.

"Korruptsioon on Venemaal suhteliselt laialt levinud. Kui enne said raha eest oma faili kapist kaotada, siis elektrooniliselt on seda märksa keerukam teha. Venemaa õpib oma vigadest nagu teisedki," tõdes ta.