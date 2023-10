Tallinna ja Pariisi vahel hakkab lendama uus lennufirma

Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles, et Pariis on Eesti jaoks üks suurima reisijate mahuga turge, kus on veel ühenduste osas kasvuruumi, mistõttu on uus lennufirma sellel liinil väga oodatud.

"Oleme läbirääkimisi pidanud Transaviaga mitu aastat ja meil on väga hea meel, et järgmise aasta kevadel alustavad nad Tallinna lendamist. Teise lennufirma lisandumine Pariisi suunal tähendab lisaks tihedamale lennugraafikule ka soodsamaid piletihindasid," rääkis Pärgmäe.

Ta lisas, et Transavia kui Air France-KLM lennundusgrupi liige avab võimalusi veel laiapõhjalisemaks koostööks.

Transavia France'i kommertsjuht Nicolas Henin ütles, et uus lennuliin pakub ka Pariisi klientidele võimalust avastada Tallinna võlusid. "Samuti ootame huviga meie esimesi Eesti kliente, kes soovivad külastada Pariisi," kommenteeris Henin.

Lennupileteid saab osta alates 10. oktoobrist.

Air France-KLM Gruppi kuuluv odavlennufirma Transavia opereerib enam kui 200 lennuliinil Euroopas ja Vahemere piirkonnas teostades lende oma baasjaamadest Prantsusmaalt, Hollandist ja Belgiast.