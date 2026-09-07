X!

Tallinna lennujaam püstitas augustis uue reisijarekordi

Majandus
Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus ning 16 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese kaheksa kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat ehk 11 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kasvu vedas eelkõige odavlennufirma Wizzair, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud. Augustis teenindas lennufirma 18 protsenti kõigist Tallinna lennujaama reisijatest ning pakkus ühendusi üheksasse sihtkohta.

Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29-protsendilise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. 

"Reisijate arvu kasv on püsinud kogu suve vältel tugev ning augustis püstitatud uus rekord näitab, et nõudlus lennureiside järele on jätkuvalt suur. On hea meel näha, et reisijad on lennufirmade lisandunud mahud ja uued liinid hästi vastu võtnud. Oktoobri lõpus algaval talvehooajal muutub liinivõrk suvisega võrreldes tavapäraselt mõnevõrra väiksemaks, kuid Tallinnast saab jätkuvalt lennata 39 otselennu sihtkohta ning mugavalt edasi reisida Euroopa suuremate sõlmlennujaamade kaudu," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe. 

Valdav osa ehk 94 protsenti reisijatest kasutas augustis regulaarlende ning tellimuslendude osakaal oli kuus protsenti. Tellimuslendudel reisiti kõige enam Antalyasse, vähemal määral ka Kreeka, Montenegro ja Bulgaaria puhkusepiirkondadesse. 

Augusti populaarseim regulaarlendude otseliin oli Varssavi, millele järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm.

Keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas 

Lennuoperatsioonide arv suurenes augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti. Kokku toimus 4047 maandumist ja õhkutõusu ehk keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas. 

Oktoobri lõpus algaval talvehooajal saab Tallinnast lennata 39 otselennu sihtkohta. Eurowings jätkab tänavu suvel avatud Tallinna–Düsseldorfi liinil lendamist ka talvehooajal. Air Baltic jätkab lendamist suvel avatud Viini liinil ning pakub talvehooajal Tallinnast ühendusi kokku 12 sihtkohta. Wizzair teenindab Tallinnast talvehooajal seitset liini. 

Jõuluturismi hooajal suurendab lende ka Jet2.com, mis ühendab Tallinna senise kolme Suurbritannia linna asemel viiega. Lennud toimuvad Manchesterist, Edinburghist, Birminghamist, Leeds Bradfordist ja London Gatwickist. Lennufirmal on Tallinna liinidele müügis ligi kaks korda rohkem pileteid kui eelmisel talvehooajal ning nende lendudega oodatakse Eestisse ligikaudu 10 000 Suurbritannia reisijat. 

Tallinna lennujaamast pakuvad talvehooajal regulaarlende 15 lennufirmat: Air Baltic, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT, Lufthansa, Norwegian, Nyxair, Pegasus Airlines, Ryanair, SAS, SunExpress, SWISS, Turkish Airlines ja Wizzair. 

Pärnu lennujaama läbis kuuga 33 reisijat 

Eesti regionaalsetes lennujaamades teenindati augustis kokku 6787 reisijat, võrreldes 8575 reisijaga mullu samal kuul. Reisijate arvu vähenemine oli seotud Kuressaare lennujaamas 10.–31. augustini toimunud rekonstrueerimistöödega, mille tõttu oli lennujaam kolm nädalat lennuliiklusele suletud. 

Tartu lennujaamas teenindati 3998, Kärdla lennujaamas 1558 ja Kuressaare lennujaamas 1121 reisijat. Pärnu lennujaama läbis 33 ning Ruhnu lennuvälja 77 reisijat. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus saade

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:27

Meedia: Kallas pidi liikmesriikide survel tühistama kaitserühma loomise

07:12

Otse kell 10.30: RKIK selgitab kaitsevaldkonna hankeid

07:07

Otse kell 13: erikomisjon jätkab arutelu kaitsevaldkonna finantsjuhtimise üle

06:52

Tallinna lennujaam püstitas augustis uue reisijarekordi

06:40

AfD kogus Saksi-Anhalti liidumaa valimistel 43,8 protsenti häältest

06:34

Politsei sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti

06:23

Perevägivalla ja vaimse vägivalla eest karistamine saab seaduses selgemaks

05:44

Ukrainameelsed partisanid saboteerisid Venemaal sidetorni

06.09

Grabe võitis USA-s tippturniiri: see on üks unistuste täitumisi

06.09

Kullase osalemine Rahvuste krossil selgub algaval nädalal

Kontserdielamused

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06.09

Järjest mitmes haiglas ravil viibijat võib oodata tavatult suur voodipäevatasu

06.09

Sõja 1655. päev: Venemaa ründas Ukraina lennujaamu USA erisaadikute visiidi eel Uuendatud

06.09

Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja Uuendatud

06.09

AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi Uuendatud

05.09

Vähi seljatanud Viire Valdma: elu ei tohi pooleli jääda

06.09

Rahuläbirääkijad Witkoff ja Kushner kohtusid Moskvas Putiniga Uuendatud

06.09

Eksperiment: kui lihtne on osta mustalt turult teadusartikli autorlust?

05.09

Läti julgeolek korraldas reidi Mnogoknigi raamatupoodidesse

05.09

Eesti on Euroopa kõige suurema rasvunute osakaaluga riikide hulgas

06.09

Tõukerattaõnnetuses viga saanud lapse isa: parem on näha mossitavat last

ilmateade

SPORT

06.09

Grabe võitis USA-s tippturniiri: see on üks unistuste täitumisi

06.09

Kullase osalemine Rahvuste krossil selgub algaval nädalal

06.09

Sabalenka edenes USA lahtistel veerandfinaali

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees! Uuendatud

loe: kultuur

06.09

Pärnu rannahoone laienduse arhitekt: teeme Pärnule olulist maamärki

06.09

Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

06.09

Arvustus. Miks tahavad tüdrukud oma saart?

06.09

Arvustus. Kui rahu tekitab rahutust

loe: eeter

06.09

Kilekotiga mööda maailma rännanud Melts: tahtsin läbi krutski maailma kogeda

06.09

Taas lavalaudu vallutav Anneli Tõevere: ma ei oodanud sellist tähelepanu

06.09

Tõukerattaõnnetuses viga saanud lapse isa: parem on näha mossitavat last

06.09

Lauri Kadalipp: Paabli algusaegadel olime nagu perekond

Raadiouudised

06.09

Päevakaja (06.09.2026 18:00:00)

06.09

Omavalitsused saavad maksta murdekeele õpetamise eest lisatasu

06.09

Oktoobris võib selguda, mis saab Toila kooli gümnaasiumiosast

06.09

AfD toetus ulatub Saksi-Anhalti valimistel üle 40 protsendi

05.09

Mesinikud ja meesõbrad said kokku Karksi-Nuias meefestivalil

05.09

Siseministeerium on nõus veel mõnda aega töövälisel ajal sotsiaalabi osutama

05.09

Päevakaja (05.09.2026 18:00:00)

04.09

Veneetsias algas 83. filmifestival

04.09

Erakordne vihmasadu põhjustas Pärnus üleujutusi

04.09

Air Baltic plaanib laenata 25-protsendilise intressiga 257 miljonit eurot

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo