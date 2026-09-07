Tallinna lennujaam püstitas augustis uue reisijarekordi

Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus ning 16 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese kaheksa kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat ehk 11 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kasvu vedas eelkõige odavlennufirma Wizzair, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud. Augustis teenindas lennufirma 18 protsenti kõigist Tallinna lennujaama reisijatest ning pakkus ühendusi üheksasse sihtkohta.

Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29-protsendilise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta.

"Reisijate arvu kasv on püsinud kogu suve vältel tugev ning augustis püstitatud uus rekord näitab, et nõudlus lennureiside järele on jätkuvalt suur. On hea meel näha, et reisijad on lennufirmade lisandunud mahud ja uued liinid hästi vastu võtnud. Oktoobri lõpus algaval talvehooajal muutub liinivõrk suvisega võrreldes tavapäraselt mõnevõrra väiksemaks, kuid Tallinnast saab jätkuvalt lennata 39 otselennu sihtkohta ning mugavalt edasi reisida Euroopa suuremate sõlmlennujaamade kaudu," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Valdav osa ehk 94 protsenti reisijatest kasutas augustis regulaarlende ning tellimuslendude osakaal oli kuus protsenti. Tellimuslendudel reisiti kõige enam Antalyasse, vähemal määral ka Kreeka, Montenegro ja Bulgaaria puhkusepiirkondadesse.

Augusti populaarseim regulaarlendude otseliin oli Varssavi, millele järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm.

Keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas

Lennuoperatsioonide arv suurenes augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti. Kokku toimus 4047 maandumist ja õhkutõusu ehk keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas.

Oktoobri lõpus algaval talvehooajal saab Tallinnast lennata 39 otselennu sihtkohta. Eurowings jätkab tänavu suvel avatud Tallinna–Düsseldorfi liinil lendamist ka talvehooajal. Air Baltic jätkab lendamist suvel avatud Viini liinil ning pakub talvehooajal Tallinnast ühendusi kokku 12 sihtkohta. Wizzair teenindab Tallinnast talvehooajal seitset liini.

Jõuluturismi hooajal suurendab lende ka Jet2.com, mis ühendab Tallinna senise kolme Suurbritannia linna asemel viiega. Lennud toimuvad Manchesterist, Edinburghist, Birminghamist, Leeds Bradfordist ja London Gatwickist. Lennufirmal on Tallinna liinidele müügis ligi kaks korda rohkem pileteid kui eelmisel talvehooajal ning nende lendudega oodatakse Eestisse ligikaudu 10 000 Suurbritannia reisijat.

Tallinna lennujaamast pakuvad talvehooajal regulaarlende 15 lennufirmat: Air Baltic, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT, Lufthansa, Norwegian, Nyxair, Pegasus Airlines, Ryanair, SAS, SunExpress, SWISS, Turkish Airlines ja Wizzair.

Pärnu lennujaama läbis kuuga 33 reisijat

Eesti regionaalsetes lennujaamades teenindati augustis kokku 6787 reisijat, võrreldes 8575 reisijaga mullu samal kuul. Reisijate arvu vähenemine oli seotud Kuressaare lennujaamas 10.–31. augustini toimunud rekonstrueerimistöödega, mille tõttu oli lennujaam kolm nädalat lennuliiklusele suletud.

Tartu lennujaamas teenindati 3998, Kärdla lennujaamas 1558 ja Kuressaare lennujaamas 1121 reisijat. Pärnu lennujaama läbis 33 ning Ruhnu lennuvälja 77 reisijat.