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Air Baltic sulgeb järgmisel suvel Tallinnast 11 lennuliini

Majandus
Air Balticu lennuk.
Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Lennufirma Air Baltic avaldas järgmise suve Tallinna lennuplaani, millest selgub, et 11 otseliini pannakse kinni.

Kui sel suvel võis Tallinnast otse lennata 24 sihtkohta, siis järgmise aasta suvel on otseliine 13.

2027. aasta märtsi lõpust oktoobri lõpuni teenindab Air Baltic 13 otselendu Tallinnast Riiga (kuni 5 korda päevas), Amsterdami (2 korda päevas), Vilniusesse (10 korda nädalas), Pariisi (5 korda nädalas), Münchenisse (5 korda nädalas), Berliini (4 korda nädalas), Brüsselisse (4 korda nädalas), Malagasse (3 korda nädalas), Londoni Gatwicki (3 korda nädalas), Viini (3 korda nädalas), Barcelonasse (2 korda nädalas), Heraklionisse (2 korda nädalas) ja Nice'i (2 korda nädalas).

2027. aasta suvehooajal ei plaani Air Baltic lennata Ateenasse, Hamburgi, Tiranasse, Billundi, Burgasesse, Kopenhaagenisse, Maltale, Oslosse, Palma de Mallorcale, Rhodosele ja Splitti. 

Lennufirma kirjutas pressiteates, et muudetud äriplaani kohaselt koostatud 2027. aasta suve lennuplaan kajastab optimeeritud, nõudlusest lähtuvat võrgustikustrateegiat. "Lennufirma keskendub oma tegevuses turgudele, kus on suurim nõudlus ja tulupotentsiaal, teenindades nii äri- kui ka puhkusereisijaid," seisis teates.

"Lennuplaaniga kaasneb ka uuendatud sõlmpunkti struktuur Riias, mis hõlmab optimeeritud lennuplaane ja ümberistumisaegasid. Eestisse ja Eestist reisivatele reisijatele tagab see sujuvamad ja mugavamad ümberistumised Riia kaudu Air Balticu laiemasse võrgustikku kuuluvatesse sihtkohtadesse. Lennufirma hakkab Tallinna ja Riia vahel korraldama kuni viit lendu päevas, pakkudes mugavat juurdepääsu Air Balticu 57 otselennu sihtkohale, mida Riia lennujaam teenindab 2027. aasta suvehooajal nii Euroopas kui ka väljaspool seda," teatas lennufirma.

Pärgmäe: kõikidesse suletavatesse sihtkohtadesse ühendused ei kao

Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles ERR-ile, et vaatamata tühistamistele ei kao Tallinnast ühendused kõikidesse neisse sihtkohtadesse "Oslo liinil pakub alternatiivi Norwegian ja Kopenhaagenisse lendab SAS. Tirana liini teenindamist jätkab Wizz Air.  2027. aasta suvehooaja läbirääkimised lennufirmadega veel käivad," sõnas Pärgmäe.

Ta lisas veel, et liinide asendamine sõltub eelkõige sihtkohast, nõudlusest ning lennufirmade lennukipargi ja teenindusaegade olemasolust. "Väiksema nõudlusega või pikemate liinide asendamine on keerulisem, sest sama lennukiga võib Euroopas samal ajal teenindada mitu lühemat ja tulusamat lendu," ütles Pärgmäe.

Ta rõhutas, et Tallinna lennujaama teenindab praegu 16 regulaarlennufirmat ning lisaks tegutsevad siin tšarterlennufirmad. 

"Eesti lennuühendused ei sõltu ainult ühest lennufirmast. Tallinnast on head ühendused paljude Euroopa suurte sõlmlennujaamaga, mille kaudu pääseb ühe ümberistumisega sadadesse sihtkohtadesse üle maailma. Air Balticu 2027. aasta tühistatud liinide reisijad moodustavad vaid neli protsenti Tallinna lennujaama kogu reisijate arvust aastas, kuna valdavalt oli tegemist madala sagedusega toimunud hooajaliste liinidega," rääkis ta.

Taristuminister: teatud mõttes õige areng

Taristuminister Kuldar Leis (RE) sammus aga katastroofi ei näe, vaid ütles, et teatud mõttes ongi tegemist õige arenguga. Leis rääkis Postimehele, et kuna Air Balticul pole just kergemad ajad, on ainult positiivne, et lennuettevõte oma tegevuse efektiivistamisega tegeleb.

"Kõige tähtsam on nende üldine seis, et nad oleksid tugevad edasi. Nii et selles mõttes on see samm õige areng," sõnas Leis.

Sealjuures tõi Leis välja, et kuigi Eestile alles 11 vähem sihtkohta, ei tasuks sellest otsida katastroofi, kuna enamik neist sihtkohtadest olid ikkagi puhkusesihtkohad.

"Nii et see ei avalda suurt mõju reisijate arvule Tallinnast ja Tallinna lennujaam tegeleb ka sellega, et headele liinidele asendused leida."

 Sel talvehooajal saab Tallinnast otse lennata 39 sihtkohta
 
Pärgmäe lisas veel, et sel talvehooajal saab Tallinnas otselennuga 39 sihtkohta.

"Eurowings teatas hiljuti, et pikendab sel suvel avatud Tallinna–Düsseldorfi liinil lendamist ka talvehooajaks. Lennud toimuvad 13. novembrini, seejärel 18. detsembrist 4. jaanuarini ning taas alates 8. märtsist 2027. "Air Baltic jätkab suvel avatud Viini liinil lendamist ka talvehooajal. Kokku lendab 12 sihtkohta. Wizz Air jätkab talvehooajal seitsmel liinil," sõnas Pärgmäe.

Ta lisas, et Jet2.com on varem teatanud, et lendab tänavusel jõuluturismi hooajal Tallinna varasema kolme Suurbritannia linna asemel viiest: Manchesterist, Edinburghist, Birminghamist, Leeds Bradfordist ja London Gatwickist. "Lennufirmal on Tallinna liinidele müügis ligi kaks korda rohkem pileteid kui eelmisel talvehooajal ning nende lendudega oodatakse Eestisse ligikaudu 10 000 Suurbritannia reisijat," ütles ta. 

Tallinna lennujaamast pakuvad regulaarlende 16 lennufirmat: airBaltic, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT, Lufthansa, Norwegian, Nyxair, Pegasus Airlines, Ryanair, SAS, SunExpress, SWISS, Turkish Airlines ja Wizz Air. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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