Air Baltic tühistas talvehooaja lennud Tallinnast Londonisse

Air Baltic tühistas sügistalvised lennud Tallinnast Londonisse ning jätab ära lende ka Riiast ja Vilniusest, kuid lennufirma kinnitusel on tegu lennunduses tavapärase praktikaga.

Air Baltic teavitas Tallinna lennujaama, et peatab algavaks talvehooajaks, mis kestab lennunduses oktoobri lõpust märtsi lõpuni, lennud Londoni Gatwicki lennujaama ja plaanib naasta samale liinile tuleva aasta suvehooajal.

Air Balticust öeldi ERR-ile, et neil on käimas ülevaatus, mille käigus teevad nad oma talvises lennuplaanis kohandusi kogu oma võrgustikus, sealhulgas valitud liinidel Tallinnast, Riiast ja Vilniusest. Muudatused hõlmavad piiratud arvu liinide peatamist ja lennusageduse kohandamist, et viia mahutavus paremini vastavusse talvehooaja eeldatavate reisimustritega.

"Üldiselt puudutavad need ainult väikest osa lennufirma võrgustikust ja see on osa tavapärasest sõiduplaani optimeerimisest," märkis Air Baltic.

Ettevõtte kinnitusel vaatavad kõik lennufirmad oma liinivõrku ja lennuplaani pidevalt üle, et seda vastavalt reisijate nõudlusele, hooajalistele reisimustritele, ärilistele kaalutlustele ja üldisele turuolukorrale kohandada.

"See on lennundussektoris tavapärane praktika," ütles Air Balticu pressiosakond.

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennunduse talvehooaeg siinses piirkonnas reisimise mõttes tavapäraselt suvehooajast alati umbes 20 protsenti tagasihoidlikum ning seetõttu on ka lennuplaanis sihtkohti vähem.

"On ka täiesti tavapärane, et lennufirmad teevad väikseid muudatusi juba müügis olevate lendude graafikutesse," kinnitas Pärgmäe.

Sel talvehooajal lendab Air Baltic Tallinnast 12 sihtkohta: Amsterdami, Brüsselisse, Genfi, Malagasse, Münchenisse, Pariisi, Riiga, Salzburgi, Tenerifele, Viini, Vilniusesse ja Funchali.

Pärgmäe märkis, et kõigi lennufirmade talvehooaja plaanid ei ole veel lõplikult lukus, kuid on ka positiivseid uudiseid.

"Eurowings teatas hiljuti, et pikendab sel suvel avatud Tallinna–Düsseldorfi liinil lendamist ka talvehooajaks," lausus ta ja lisas, et lennud toimuvad 13. novembrini, seejärel 18. detsembrist 4. jaanuarini ning taas alates tuleva aasta 8. märtsist.

Wizzair jätkab talvel enamikul suvel avatud liinidel ning Jet2.com on teatanud, et lendab tänavusel jõuluturismi hooajal Tallinnasse varasema kolme Suurbritannia linna asemel viide – Manchesteri, Edinburghi, Birminghami, Leedsi Bradfordi ja Londoni Gatwicki.

"Lennufirmal on Tallinna liinidele müügis ligi kaks korda rohkem pileteid kui eelmisel talvehooajal ning nende lendudega oodatakse Eestisse ligikaudu 10 000 Suurbritannia reisijat," tõi Pärgmäe välja.

Air Baltic lubas pakkuda reisijatele, keda muudatused puudutavad, alternatiivseid reisivõimalusi. Reisijad võivad valida teise saadaoleva lennu 14 päeva jooksul enne või pärast algset reisikuupäeva või taotleda Air Balticu veebilehe kaudu piletihinna tagastamist.

Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal 44,34 miljoni euroni, kuid võrreldes eelnenud aastaga oli kahjum 2,7 korda väiksem. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,34 miljoni euroni.

Selle nädala alguses pidanuks toimuma Air Balticu võlakirjaomanike koosolek, kus lennufirma kavatses taotleda võlakirjaomanikelt lühiajalist rahastust. Kvoorumi puudumise tõttu jäi koosolek ära ning uus tähtaeg on 17. augustil. Kolm päeva enne seda tuleb lennufirmal aga tasuda laenumaksete intresse.

Tallinna lennujaamast pakuvad regulaarlende 15 lennufirmat: Air Baltic, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT, Lufthansa, Norwegian, Nyxair, Pegasus, Ryanair, SAS, Sun Express, SWISS, Turkish Airlines ja Wizz Air.