Tallinna lennujaamatasud on regionaalses kontekstis endiselt konkurentsivõimelised ning reisijate arvu jätkuv kasv kinnitab Eesti turu atraktiivsust, ütles taristuminister Kuldar Leis Ryanairi juhile Jason McGuinnessile saadetud kirjas. Uue liini avamisel on lennufirmal võimalik lennujaamatasult kuni 90 protsenti soodustust saada.

Ryanair on kritiseerinud Balti riikide kõrgeid lennujaamatasusid ja aasta eest jättis odavlennufirma talvegraafikus viis liini Tallinnast taasavamata, tuues põhjenduseks lennujaamatasude 70-protsendilise tõusu.

Oktoobris kutsus Ryanairi kommertsdirektor Jason McGuinness Eestit, Lätit ja leedut üles lennujaamatasusid vähendama ja ütles, et neil on Balti riikides laienemisplaanid, mis sõltuvad täielikult sellest, kas siinsed valitsused ja lennujaamad muutuvad konkurentsivõimelisemaks.

Kuldar Leis saatis sel nädalal Ryanairi juhile kirja, kus teatas, et ettevõtte tõstatatud muresid on põhjalikult kaalutud ja surve, millega lennufirmad tänavusel talvel silmitsi seisavad, on mõistetav, ent tegureid, mis Eesti lennuühendusi mõjutavad, tuleks vaadelda laiemas kontekstis.

Leis märkis, et Eesti lennuühendustega seotud väljakutsed püsivad.

"Siiski ei saa me nõustuda hinnanguga, nagu oleks Eesti üks Euroopa lennundusturgudest, mis on kõige vähem taastunud," sõnas minister ja märkis, et üle-eelmisel aastal ületas Tallinna lennujaam pandeemiaeelse reisijate arvu, teenindades ligikaudu 3,5 miljonit reisijat võrreldes 3,27 miljoni reisijaga 2019. aastal.

Leis lisas, et eelmisel aastal ulatus reisijate arv 3,49 miljonini, olles ligi seitsme protsendi võrra pandeemiaeelsest tasemest kõrgem ning Tallinna lennujaama taastumine on olnud Euroopa keskmisega võrreldes soodne.

"Kasv on jätkunud ka 2026. aastal. Esimese kümne kuu jooksul teenindas Tallinna lennujaam 3,27 miljonit reisijat, mis tähendab 11 protsendi suurust kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga," tõi taristiminister välja.

Tema sõnul on paranenud ka lennuühendused, sest aastatel 2025–2026 avati Tallinna lennujaamas 19 uut lennuliini ning turule sisenesid uued lennufirmad.

"Kuigi üksikute lennufirmade teenuste vähendamine on kahetsusväärne, peegeldab üldine areng lennufirmade ja reisijate jätkuvat huvi Eesti vastu," sõnas Leis.

Tallinna lennujaam tõstis oma tasusid viimati 2025. aasta aprillist ning tänavu pole neid kergitatud.

"Seetõttu usume, et selle aasta mahutavuse kohandamist tuleks vaadelda laiemas ärikontekstis, mitte seostada ainult kaheksateist kuud tagasi kehtestatud tasumuudatusega," lausus Leis. "Meie hinnangul on Tallinna lennujaama tasusüsteem regionaalses kontekstis endiselt konkurentsivõimeline. Uute liinide kasutuselevõtt ja reisijate arvu jätkuv kasv näitavad veelgi Eesti turu atraktiivsust."

Ta lisas, et samal ajal peab lennujaam tagama oma infrastruktuuri ja teenuste jätkusuutliku rahastamise.

Uue liini avamisel võib lennujaamatasult allahindlust saada

Leis rõhutas, et ühenduvuse jaoks on tähtis, et lennufirmade võrgustik oleks mitmekesine ning tõi esile Air Balticut ja SAS-i, mis on Tallinna lennujaamale tähtsad partnerid.

"Nii otselennud kui ka sagedased sõlmjaamade ühendused on Eesti-suuruse turu jaoks olulised. Märkimisväärne osa Tallinna lennujaama reisijatest jõuab oma lõppsihtkohta vähemalt ühe ümberistumisega. Mõlema teenuseliigi säilitamine ja arendamine koos mitmekesise lennufirmade valikuga on jätkuvalt oluline reisijate ja ettevõtete vajaduste rahuldamiseks," sõnas minister.

Ta tõi välja, et Tallinna lennujaam toetab jätkuvalt lennufirmade kasvu liinide stimuleerimisprogrammide ja turundustegevuste kaudu ning uue liinide stimuleerimisprogrammi tingimustele vastavad lennufirmad võivad saada programmiga hõlmatud lennujaamatasudelt suurt allahindlust.

"Ryanair on samuti teretulnud neid võimalusi kasutama, kui vastavad tingimused on täidetud," sõnas Leis ja julgustas Ryanairi edasiste kasvuvõimaluste asjus otse Tallinna Lennujaama juhtkonnaga suhtlema.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe kinnitas ERR-ile, et Leisi mainitud võimalus kasutada uute lennuliinide avamise toetuseks liiniarenduse toetusprogrammi on olemas paljudes Euroopa lennujaamades ning ka Tallinnas.

Selliste programmide eesmärk on vähendada lennufirmade riske uute ühenduste käivitamisel ja toetada lennuliinide väljakujunemist. Uue lennuliini avamisel võib lennufirma saada lennujaamatasudelt kuni 90 protsenti soodustust.

"Samadel tingimustel on võimalik toetust saada ka Ryanairil," lausus Pärgmäe.

Ta märkis, et Tallinna lennujaama liiniarenduse toetusprogramm põhineb võrdse kohtlemise põhimõttel ning on samadel tingimustel avatud kõigile lennufirmadele.

"See tähendab, et toetust on võimalik saada igal lennufirmal, kes avab programmi tingimustele vastava uue lennuliini. Tegemist on lennuliinipõhise, mitte lennufirmapõhise toetusega," selgitas lennujaama juhatuse liige.

Pärgmäe sõnul on Tallinna lennujaamale tähtsad kõik lennufirmad ja -liinid ning uute lennuühenduste arendamine ja olemasolevate hoidmine on nende töö üks olulisemaid eesmärke.