Kaja Kallas kohtub teisipäeval Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga

Kallase sõnul on Eesti ja Saksamaa liitlassuhted tugevamad kui kunagi varem

"Idast tulev oht demokraatiale on kasvatanud meie koostööd nii Euroopa Liidus kui kahepoolsetes suhetes. Oleme õppinud ajaloost, et agressor tuleb peatada enne, kui on hilja. Peame koos maksimaalselt toetama Ukrainat ja lisama uue käigu Euroopa kaitsetööstusele," ütles Kallas.

Matthiae-Mahli õhtusööki peetakse aastast 1356, teiste seas on aukülalisena osalenud Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, David Cameron, Helle Thoring-Schmidt ning 1994. aastal Eesti president Lennart Meri.