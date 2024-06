Soomes on Euroopa Parlamendi valimiste suurim soosik Koonderakond

Erakondadest saavad uuringu järgi ühe lisakoha Kokoomus, SDP, Põlissoomlased ja Vasakliit. Rohelised seevastu kaotavad kaks kohta ning Rootsi Rahvapartei jääb ilma oma ainsast kohast.

Taloustutkimuse läbi viidud uuring kogus pooled vastustest telefoniintervjuuna ja pooled internetipaneelilt. Küsitlusele vastas mai lõpus ja juuni alguses umbes 2100 inimest, kellest 1500 vastajat andsid oma seisukoha Euroopa Parlamendi valimiste kohta.

Rahvusringhääling Yle viis läbi ka eraldi küsitluse üldiste parteieelistuste kohta, mille järgi on liidrikohal SDP.

Soomes on valitsus teinud raskeid maksu- ja kärpeotsuseid. See on hoidnud tähelepanu all ka Euroopa majanduse olukorra ja konkurentsivõime.

Soomest valitakse Euroopa Parlamenti 15 esindajat.