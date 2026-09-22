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Venemaa ründas korraga Kiievit, Dniprod, Pavlodari ja Krõvõi Rihhi

Välismaa
Vene õhurünnakus tabamuse saanud hoone kustutamine Kiievis.
Vene õhurünnakus tabamuse saanud hoone kustutamine Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Välismaa

Venemaa relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva õhurünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja teistele suurematele linnadele Dniprole, Krõvõi Rihhile ja Pavlohradile, vigastades mitut inimest ja purustades hooneid. Ukraina suurrünnakus tabamuse saanud Moskva naftarafineerimistehas peatas töö.

Uudistekanal RBK-Ukraina teatas, et alates õhurünnakud algasid juba esmaspäeva õhtul, kui Dnipro linna ja seda ümbritsevat oblastit tabasid reaktiivdroonide rünnakud. Öösel kell kaks kuulutati aga juba mitmes Ukraina oblastis ballistiliste rakettide ohu tõttu välja õhuhäire.

Vahetult pärast seda registreerisid Ukraina õhujõud rakettide väljalennud ning Dnipros, Krõvõi Rihis ja Pavlohradis oli kuulda plahvatusi. Seejärel andis vaenlane korduslööke ning sõjaväelased teatasid, et oblasti poole suunduvad tiibründemoona Banderoļ lendkehad.

Varahommiku kinnitasid võimud ametlikult, et vaenlane andis üheaegselt löögi kolmele linnale.

"Dnipropetrovski oblast on vaenlase rünnaku all. Venelased andsid üheaegselt löögi tööstusettevõtetele oblasti kolmes linnas – Dnipros, Krõvõi Rihhis ja Pavlohradis. Puhkesid tulekahjud," kirjutas Dnipropetrovski oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Hanža.

Samuti lisas ta, et Dnipros sai rünnaku tagajärjel vigastada vähemalt kolm inimest.

Samal ajal teatas Krõvõi Rihhi kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul, et venelased ründasid linna täiendavalt tiibrakettidega. Enne seda kirjutasid seirekanalid, et vaenlane lasi välja Kalibr-tüüpi tiibrakette ning need viibisid Ukraina õhuruumis.

RBK-Ukraina meenutas, et 20. septembril ründasid venelased Dnipropetrovski oblastit rohkem kui 50 korral. Tulistamise tagajärjel said kahjustada korterelamud, eramaja, kauplused, apteegid ja autod. Dnipro linn sattus ulatusliku rünnaku alla 11. septembri, kui rünnakute tagajärjel sai kahjustada vähemalt üheksa elumaja ning purunes umbes 700 akent.

10. septembri öösel ründas vaenlane ka Krõvõi Rihhi. Selle tagajärjel said kahjustada paljud elumajad ning purustusi tekkis haridusasutustes, kultuuriasutustes ja ettevõtetes.

Kiievis sai pihta korrusmaja

Venemaa öise rünnaku tõttu sai Kiievis kahjustada viiekorruseline maja ja viga mitu seal elanud inimest.

RBK-Ukraina teatel ründasid Vene väed ööl vastu teisipäeva Kiievit taas droonidega. Päästjate andmetel registreeriti öise rünnaku tagajärjed Kiievi kahes linnaosas – Dniprovskõi ja Darnõtski rajoonis.

Dniprovskõi rajoonis tabas vaenlane muu hulgas viiekorruselist elumaja. Selle tagajärjel puhkes keldriruumides tulekahju, hoone esimesel korrusel tekkisid purustused ning kahjustada sai fassaad.

"Tulekahju kustutati. Päästjad päästsid 15 inimest. Vigastada sai neli inimest, neist kolm viidi haiglasse," seisis Ukraina riikliku erakorralise olukorra teenistuse (DSNS) teates.

Moskva naftatöötlemistehas peatas rünnaku järel tootmise

Venemaa suurettevõttele Gazprom Neft kuuluva Moskva naftatöötlemistehase toornafta töötlemine on peatatud pärast seda, kui pühapäeval, 20. septembril toimunud Ukraina droonirünnaku järel puhkesid tehase peamistes toornafta destillatsiooniüksustes tulekahjud, ütlesid kolm tööstusharu allikat uudisteagentuurile Reuters.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles pühapäeva hommikul ühismeedias, et Venemaa pealinna tabanud Ukraina suure õhurünnaku käigus sai kahjustada tehase territooriumil asuv tööstusrajatis.

Allikad ütlesid Reutersile esmaspäeval, et mõlemas tehase peamises toornafta destillatsiooniüksuses puhkes pärast droonitabamusi tulekahju ning kahjustuste parandamine ja tootmise taastamine võib võtta mitu nädalat.

Gazprom Neft ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele kohe.

Tehase üksuse AVT-6 võimsus on 21 400 tonni ööpäevas, mis moodustab 53 protsenti tehase koguvõimsusest. EURO+ kombineeritud toornafta töötlemiskompleksi võimsus on 18 800 tonni ööpäevas ehk ülejäänud 47 protsenti.

Moskva naftatöötlemistehases toodetud kütust ei ole Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil müügile pakutud alates 21. septembrist.

Allikate sõnul töötles tehas 2024. aastal 11,6 miljonit tonni toornaftat ehk ligikaudu 230 000 barrelit ööpäevas. Tehas tootis 2,9 miljonit tonni bensiini, 3,2 miljonit tonni diislikütust ja 1,3 miljonit tonni bituumenit.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Reuters

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