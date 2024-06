ERR Budapestis: Ungari eurovalimisi on ülekaalukalt võitmas Orbani partei

Ungari pealinna Budapesti kunagisest hiilgusest jutustab Keleti raudteejaam linna südames. Kohe jaama kõrval kutsub valitsuspartei Fidesz lõpetama sõda.

"Ja nad väidavad, et opositsioon tervikuna, kõik, kes ei ole valitsusparteist, on makstud välishuvide poolt, et suruda Ungarit sõja suunas ja tõmmata Ungari nende jutu järgi Brüsseli sõjapsühhoosi," kommenteeris mõttekoja Globsec analüütik Patrik Szicherle.

Viktor Orbani teine loosung kampaanias on olnud, et Brüssel tuleb okupeerida. Valitsusparteile lähedane mõttekoja Nezöpont asejuht Bank Levente Boros seletab seda nii: "Ungari ja kõigi teiste suveräänsusmeelsete parteide sõnum on see, et Euroopa eliit on väsinud ja nad on andnud valesid vastuseid mitmetes kriitilistes olukordades nagu koroona, migratsioon ja sõda, et tuleb muuta suunda."

Ja kuigi tundub, et Budapest leiab viimasel ajal kergemini ühise keele Pekingi ja Moskva kui Brüsseliga, ütles Boros, et Euroopa Liidust Ungari mingil juhul lahkuda ei kavatse.

"Viktor Orban on korduvalt öelnud, et Ungari on viimane, kes Euroopa Liidust lahkub ja ta hoiab üleval kogu Euroopa konstruktsiooni," sõnas Boros.

Fidesz on arvamusküsitluste järgi valimisi võitmas rohkem kui 40 protsendiga. Kõige populaarsemaks opositsioonipoliitikuks on aga tõusnud Fideszist lahkunud Peter Magyar.

"Ta kuulus Viktor Orbani lähedasse siseringi ja nüüd on temast saanud režiimi suurim kriitik ja see muudab ta usaldusväärseks," ütles mõttekoja Poliitiline Kapital valimisekspert Robert Laszlo.

Pealinnas kuulub võim opositsioonile ja Euroopa Liit on seal kõrges hinnas.

"Ma arvan, et on oluline, et me säilitame vabaduse siin riigis ja vabaduse Euroopa Liidus," ütles Edina Metz.

"Pole kahtlust, et me peame olema Euroopa Liidus. Pole kahtlust. Me oleme nii palju arenenud," ütles Geza Steyer.

"Kahjuks meie poliitilised liidrid jätavad Euroopa Liidus mulje, nagu euroskeptitsism oleks üldine arvamus, aga ma ei arva, et see nii oleks," ütles Gergely Takacs.

Juulis võtab Ungari üle Euroopa Liidu eesistujariigi rolli.