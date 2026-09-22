X!

Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4-protsendilist majanduskasvu

Majandus
Tallinna kesklinn.
Tallinna kesklinn. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel kahel aastal 2,4 protsenti. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks.

Eesti Pank tutvustas teisipäeval oma värsket majandusprognoosi, mille kohaselt on Eesti majandus langusest taastumas ning Eesti majandus kasvab sellel aastal 2,6 ning kahel järgmisel aastal 2,4 protsenti. Et majanduskasvu hoida, on lähiaastatel vaja tootlikkuse suurenemist.

Majanduskasvu on toetanud mitu tegurit. Sellest aastast rakendunud ühetaoline tulumaksuvabastus kõigile on suurendanud sissetulekuid ja eratarbimist, lisaks annab majanduskasvule hoogu ka riigivõla arvelt rahastatav valitsemissektori kulutuste kasv.

Samal ajal on välisturgude olukord muutunud Eesti jaoks soodsamaks, toetades eksportivat tööstussektorit. Viimaste aastate eksporditurgude mitmekesistamine on end ära tasumas. Eksporti toetab ka üleilmne tehisaruga seotud investeeringute kasv, mis on elavdanud väliskaubandust.

Samas tuleneb osa praegusest kasvust majanduse taastumisest. Senist kasvu on suuresti võimaldanud majanduslanguse ajal vabanenud tootmisvõimsuse taasrakendamine. Tööstussektori tootmisvõimsuse rakendatus on jõudnud sarnasele tasemele nagu stabiilse majanduskasvuga aastatel.

Kui majanduslanguse ajal püüti hoiduda töötajate koondamisest ja töö intensiivsus võis seetõttu väheneda, siis praeguseks on paljudes tegevusharudes toimunud taastumine ning tööjõudu rakendatakse sarnase intensiivsusega nagu enne majanduslangust.

Edasine kasv sõltub seetõttu üha enam tootlikkuse suurenemisest, sest majanduses on jäänud vähem kasutamata ressursse, mille arvelt kasvada. Tootlikkuse suurendamiseks on vaja uusi investeeringuid, tehnoloogia laialdasemat kasutuselevõttu ja sobivate oskustega tööjõudu. Eesti Panga hinnangul peaks majanduspoliitika seetõttu keskenduma järjest enam tootlikkuse ja konkurentsivõime parandamisele.

Majanduskasvu väljavaadet varjutab hinnatõusu kiirenemise risk. Inflatsioon on viimase aasta jooksul aeglustunud, kuid hinnasurve võib taas tugevneda. Maagaasi ja kütusehindade tõus maailmaturul kiirendab juba praegu inflatsiooni, kandudes otseselt üle energia- ja transpordikuludesse ning kaudselt paljude teiste kaupade ja teenuste hindadesse.

Seetõttu võib hinnatõusu aeglustumine osutuda ajutiseks ning ettevõtete ja tarbijate kindlustunnet mõjutavad endiselt nii energiahinnad kui ka geopoliitiline olukord. Kiirema hinnatõusu pidurdamiseks tõstavad keskpangad laenuintresse, mis omakorda pärsib ettevõtete ja majapidamiste investeeringuid ja kulutusi.

Eesti majanduse üks olulisemaid probleeme on endiselt suur eelarvepuudujääk. Kui valitsus selle vähendamiseks mingeid samme ei astu, ulatub prognoosi kohaselt eelarvepuudujääk lähiaastatel üle 2,2 miljardi euro.

Eelarvepuudujääk on mõnevõrra suurem kui varasemates prognoosides, sest palga- ja eratarbimise kasv on olnud prognoositust aeglasem ning seetõttu kasvavad aeglasemalt ka maksutulud.

Riigi intressikulu kasvab 472 miljoni euroni

Keskpank rõhutas, et pikaajaline suur puudujääk on tõsine probleem, sest koos võlaga suurenevad ka iga-aastased intressikulud. Prognoosi kohaselt maksab riik 2028. aastal intressideks juba 472 miljonit eurot ja järgnevatel aastatel kasvab see summa veelgi.

Kiiresti kasvav võlakoormus ja suur eelarvepuudujääk muudavad riigi rahanduse haavatavamaks ning vähendavad valitsuse võimalusi reageerida järgmisele majanduslangusele.

Mida kaugemale lükata puudujääki vähendavate otsuste tegemine, seda keerulisemaks need muutuvad, sest hiljem on vaja suuremaid kärpeid ja maksutõuse.

Riigivõla kiire kasvu probleemi aitaks keskpanga hinnangul lahendada see, kui erakonnad lepiksid kokku, millisel tasemel oleks mõistlik Eesti võlakoormust hoida ja kui kiiresti tuleks riigieelarve puudujääki vähendada.

Eesti Panga soovitus on näiteks lähtuda Eesti siseriiklikest eelarvereeglitest. See tähendaks eelarvepuudujäägi vähendamist 0,5 protsenti SKP-st aastas ning aitaks pikemas perspektiivis hoida valitsussektori võlakoormuse ligikaudu 30 protsendi juures SKP-st.

Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad. Autor/allikas: Eesti Pank

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:45

Ülle Madise kultuurinõunikuks võib saada Jaak Prints

10:40

Laulja Vivi Sakrits: vahel teen endale teadlikult nutuõhtuid

10:40

Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Pereprojekteerimine"

10:33

Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

10:32

Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4-protsendilist majanduskasvu

10:15

Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest

10:10

Venemaa ründas korraga Kiievit, Dniprod, Pavlodari ja Krõvõi Rihhi Uuendatud

10:03

Suurbritannia blade runner'id võitlevad nutikate valgusfooridega

09:55

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:50

Loodavatesse kriisireservidesse kuuluks plaani järgi ligi 5000 vabatahtlikku

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

21.09

Trump valmistub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks

21.09

Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele Uuendatud

21.09

Venemaa kehtestas teisel pool Eesti piiri ajutised liikumispiirangud

21.09

Karis määras presidendi kantselei direktorile enam kui 11 000 euro suuruse preemia

21.09

Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises

21.09

Metsa alla maetud skanner tõi päevavalgele maa-alused elurütmid

06:15

Kliimaministeerium ja Heidi Jõks otsivad kohtuvälist kokkulepet

21.09

Opositsiooni kiri peaministrile: dokumendid kinnitavad valetamist

21.09

Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali Uuendatud

06:45

Rainer Saks läheb presidendi julgeolekunõunikuks Uuendatud

ilmateade

SPORT

10:33

Olümpiavõitja naaseb tippsporti ja Jefimova ala konkurents kasvab

10:15

Noor tennisetäht sai Guadalajaras sombreero teist aastat järjest

09:39

KUULA OTSE | "Võimla" uurib: kui hea Eesti võrkpallikoondis tegelikult on? Uuendatud

09:17

Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist

loe: kultuur

10:40

Eestit esindab Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö "Pereprojekteerimine"

09:39

Tartu Elektriteatri uus juht on Oliver Kivimäe

08:15

Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

21.09

Tähe-Lee Liiv andis välja teise sooloalbumi

loe: eeter

10:40

Laulja Vivi Sakrits: vahel teen endale teadlikult nutuõhtuid

09:43

Teplenkov: loomafilmides tehakse duubleid loomade, mitte näitlejate pärast

08:38

Linnusõber Genka: meie linnuliikide nimed on sellised, nagu keegi ropendaks

08:15

Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

Raadiouudised

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 17 kraadini

09:25

Raadiouudised (22.09.2026 09:00:00)

21.09

Päevakaja (21.09.2026 18:00:00)

21.09

Eesti artistid said Hamburgis talendifestivalil väga hea vastuvõtu

21.09

Kuressaare haigla läbib uuenduskuuri

21.09

Maaparandustööd on Selisoole hästi mõjunud

21.09

Raadiouudised (21.09.2026 15:00:00)

21.09

Puu- ja köögiviljakasvatajad on suurte jaemüüjatega võrreldes ebavõrdses positsioonis nii Eestis kui Euroopas

21.09

Raadiouudised (21.09.2026 12:00:00)

21.09

ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo