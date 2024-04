Tarmu Tammerk: ERR-i valimisreeglid peavad tagama tasakaalustatuse

Eesti Rahvusringhäälingus kehtib alates 21. aprillist Euroopa Parlamendi valimiste kajastamise kord. See on ERR-i seadusega ette nähtud reeglistik, et valimiskampaania kajastus avalik-õiguslikus meedias oleks igati erapooletu ja tasakaalustatud, kirjutab Tarmu Tammerk.