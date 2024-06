Pärnumaa jaoskondades on valimisaktiivsus iga päevaga kasvanud

Kuigi statistika näitab, et Pärnumaal on praegu elektrooniliselt hääletanuid sedeliga valijaist rohkem, olid Kilingi-Nõmmes esimesed valijad kohal juba kümme minutit enne valimisjaoskonna avamist.

"Tänase päeva kohta tundub (valimisaktiivsus) juba väga hea. Esimese veerandtunni jooksul on käinud juba viis valijat. Esimesel päeval käis 10, teisel päeval 20 ja eile oli 26, nii et kokku on meil 61 hääletajat juba olnud," rääkis Kilingi-Nõmme valimiskomisjoni esimees Mari Treial.

Tema sõnul käib jaoskonnas valimas igas vanuses inimesi. Kas sel korral ollakse europarlamendi valimistel aktiivsemad või passiivsemad, ei osanud ta öelda.

"Ei olnud raske valida. Valisin selle järele, keda ma tean, mis erakonnas ta on, mida ta teinud on ja peale selle on ta üsna meie vallaga natukene seotud ka olnud. Toredad mehed on, keda valida," rääkis Kilingi-Nõmmes valimas käinud Eesi.

"Mina tegin Isamaa järgi põhiliselt. Isamaa näitab nagu tugevalt ennast välja küllaltki. Kõval positsioonil üldiselt," ütles Kilingi-Nõmme valija Elmo.

Pärnu linnas on esmaspäevast alates olnud hääletamiseks avatud neli valimisjaoskonda.

"Iga päevaga tuleb valimisaktiivsus järjest kõrgem. Täna on meil käinud hommikul kahe tunniga juba üle 100 inimese," ütles valimiskomisjoni aseesimees Pärnus Katrin Saagim.

Tema hinnangul on valimisaktiivsus võrreldes eelmiste europarlamendi valimistega seekord suurem. Jaoskonnas käivad valimas tema sõnul pigem vanemad inimesed.

"Neil on vist kohustunne tulla jaoskonda. Ma arvan, et noored valivad internetis," sõnas Saagim.

"Mina valisin nime järgi," ütles Pärnus valimas käinud Urve.

"(Urmas) Reinsalu – tema on alati meid aidanud ja meie poolt olnud ja vanurite poolt seisnud," ütles Pärnu valija Mare.

"Maailmavaate järgi, ma olen konservatiiv ja valisin konservatiivi," sõnas Pärnus valinud Anne.

Reedest on Eestis avatud kõik valimisjaoskonnad. Pärnumaal on neid kokku 34.