Priisalm: läbi börsi oleks suurinvestoritel raske Tallinki investeeringust väljuda

Tallinki suuromanikele kuuluv investeerimisfirma Infortar tahab korraldada Tallinki aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise ja esitas selleks taotluse finantsinspektsioonile. Pakkumise hind jääb praegusest turuhinnast allapoole, 0,61 eurot aktsia eest.

Priisalm ütles ERR-ile selle plaani tagamaadest rääkides, et ilmselt vastavad need kommentaarile, mille Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ise börsiteates avaldas.

"Kindlasti ei vasta börsil Tallinki aktsia likviidsus kõige suuremate investorite vajadustele. Kui siin peaks olema investoreid, kes sooviksid täielikult investeeringust väljuda, siis oleks neil seda läbi börsi teha väga keeruline, eriti, kuna aktsiaraamat on avalik. Kui suurematest investoritest keegi hakkab müüma, kihab sellest kogu meedia üsna ruttu, sest neid aktsiaraamatuid jälgitakse," lausus ta.

Priisalmi sõnul on selle sammu jaoks eeskuju andnud mõned muud sektorid, näiteks kinnisvarasektor, kus mõned välismaa investorid on soovinud investeeringust väljuda ja on seda teinud selgelt alla turuhinna.

"Kindlasti on Infortar näinud võimalust ja esitanud oportunistlikult ülevõtmispakkumise, mis kohaliku investori jaoks enamjaolt pole huvitav," tõdes ta.

Küll aga muudab pakkumise kõigi teiste investorite jaoks tema sõnul põnevaks see, et Infortari osalus on üsna lähedal 50 protsendi piirile.

"Kui keegi peaks sellises mahus aktsiaid müüma, et Infortar ületab 50 protsendi piiri, siis peaks neile laienema kohustusliku ülevõtmispakkumise kohustus ja sel juhul on hinnale hoopis teised reeglid kui need, millele Infortar börsiteates viitab kui kolme aasta keskmisele hinnale, millest lahutatakse maha viimane dividendimakse," tõi Priisalm välja.

Ta lisas, et Eesti seaduste kohaselt on üks hinnakriteeriume ka omakapitali väärtus, mis on märksa kõrgem kui börsihind, võib see muuta olukorra huvitavaks ka kõigi teiste aktsionäride jaoks. Kui tõenäoline niisugune asjade käik aga on, ei osanud Priisalm öelda.

Infortari esindava Ellex Raidla advokaadibüroo partner Gerli Kivisoo ütles, et kohustusliku ülevõtmispakkumise kohustust Infortaril siiski tekkida ei saa.

"Infortari pakkumise näol Tallinki aktsionäridele on tegemist vabatahtliku ülevõtmispakkumisega, mis tähendab muu hulgas seda, et pakkumise hinna määrab ülevõtja vastavalt oma paremale äranägemisele. Kui pakkumise tulemusena peaks Infortar saavutama valitseva mõju Tallinki üle, ei too see kaasa kohustust teha kohustuslik ülevõtmispakkumine," lausus ta.

"Nimelt sisaldab väärtpaberituru seadus erandit, mille kohaselt ei tule kohustuslikku ülevõtmispakkumist teha juhul, kui valitsev mõju saavutatakse kõigi aktsiate suhtes kõigile aktsionäridele tehtud vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus," lisas Kivisoo.

Aktsiahinna langus peegeldab ehmatust

Priisalmi sõnul pole usutav, et klassikalistele varahaldusfirmadele nagu pensionifondid see pakkumine huvi pakuks, sest hind ei ole ilmselt vastavuses investorite ootustega.

"Tavaliselt need investorid omavad ka piisavalt aega, pole vajadust kohe pakkumisse müüma minna," lisas Avaroni investeeringute juht.

Esmaspäeva hommikul kella 11.09 seisuga oli Tallinki aktsiaga tehtud börsil 1009 tehingut ja selle hind oli langenud 6,46 protsenti 0,695 euroni.

Priisalmi sõnul võib langus peegeldada investorite väikest ehmatust ja võimalik, et ka olukorra ebaadekvaatset hindamist.

"Ega keegi ei sunni ju kedagi müüma. Igasugune ülevõtmispakkumine on üldjuhul ikkagi aktsiahinda toetav. See tähendab, et vabalt kaubeldavate aktsiate hulk jääb väiksemaks," lausus ta. "Ei näe põhjust, miks selle uudise peale aktsiaid müüa."