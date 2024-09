Energeetikaekspert sügisesest elektrihinnast: praegu on torm enne vaikust

Sel suvel on elektrihind Eestis päeva lõikes tugevalt kõikunud ning õhtused tipuhinnad 50-60 senti kilovatt-tunni eest on tugevalt üle kriitilise piiri, leiab energiaekspert, Gridio juht Konrad Hanschmidt. Sügiseks prognoosib ta hinnaralli rahunemist.

Sügisesi hinnaliikumisi prognoosides ütles Hanschmidt "Terevisioonis", et praegu on torm enne vaikust. Lähiajal peaks taas tööle hakkama Eesti ja Soome vaheline elektrikaabel Estlink 2, misjärel võib Hanschmidti sõnul eeldada, et elektrihind tuleb tänavu sügisel ja talvel isegi soodsam, kui oli eelmisel aastal.

"Sest näiteks CO2 hind on madalam kui mullu, samuti gaasi hind. Kui mullu oli sügis-talvisel perioodil umbes 10 senti kilovatt-tunnist, siis nüüd võiks veidi allapoole tulla," pakkus Hanschmidt.

Ka suvel tervikuna on elektrihind mullusuvisest veidi madalam olnud. Selle aasta alguses ERR-i kanalites elektrihindu analüüsinud Hanschmidt prognoosis, et aasta lõikes tuleb Eestis natuke odavam elektrihind kui mullu ning praegu arvab ta, et võib selle prognoosi juurde endiselt jääda.

"Aga see, et meil üks kaabel läheb katki ja sellised kõikumised on, näitab, et oleme ohtlikus perioodis. Kui tarbijad mõtlevad oma paketivaliku peale, siis mina ise olen alati börsipaketi usku, aga börsi ja fikseeritud paketi hinnavahe ei ole enam nii suur kui paar aastat tagasi," nentis energeetikaekspert.

Teisipäeva õhtul tõuseb Eestis börsielektri hind 500 euroni megavatt-tunnist, esmaspäeva õhtul oli elektrihind üle 450 euro megavatt-tunnist.

Hanschmidti hinnangul on elektrihinna kriitiline piir 20-25 senti kilovatt-tunni kohta, ent viimasel ajal on päevane tipuhind selle korduvalt ja tugevalt ületanud. "See näitab, et turul on elektritootmise nappus ja natuke hoiavad kõik hinge kinni. Sellised kõrged, äkilised tõusud ei ole normaalne. See, et meil sellised tipud on, näitab, et elektriturul on väga kriitiline seis," kommenteeris Hanschmidt.

Ta ütles ka, et kui praegu hoolduses olev Auvere elektrijaam oleks esmaspäeval töötanud, siis võinuks hind olla 50 protsenti madalam. "Üks elektrijaam kogu Baltikumis mõjutab väga palju ja see on ohtlik seis. Hea on see, et vist juba sel nädalal peaks Estlink 2 tööle hakkama ja see toob palju soodsat elektrit juurde ja me saame rasketel tipuhetkedel ka soodsat elektrit Soomest."

