X!

Elering kavatseb Kiisa elektrijaama rendile anda

Majandus
Kiisa elektrijaam.
Kiisa elektrijaam. Autor/allikas: ERR
Majandus

Elektrisüsteemi operaator Elering vähendab energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo ettepanekul Kiisa elektrijaama võimsuse arvestamist Balti sagedusreservide turul 100 megavati võrra alates 1. maist 2027 ning alustab ettevalmistusi jaama rendile andmiseks tuleva aasta lõpus.

Elering osaleb praegu Kiisa elektrijaamaga vajadusel reserviturul ning see on tekitanud eraettevõtetel küsimusi. Elering märkiski nüüd, et reserviturul osalemise vähendamine toetab turupõhiste reservide suuremat kasutamist, säilitades samas Eleringile piisava paindlikkuse elektrisüsteemi varustuskindluse tagamisel.

Rendile andmine võimaldab Kiisa jaamal tulevikus osaleda kõigil elektriturgudel, sealhulgas päev-ette turul, ning aidata kõrgete elektrihindadega tundidel tuua turule täiendavat tootmisvõimsust, põhjendas Elering Kiisa jaama rendile andmise plaani.

 "Täna seisab väga suur osa Kiisa võimsusest suurema osa ajast reservis. Riigi loodud investeerimiskindlus on aidanud reserviturul kiiresti areneda ja toonud turule uusi pakkujaid erasektorist. Seal, kus erasektor suudab teenust pakkuda, ei pea riik ise turul konkureerima. Seetõttu tahame Kiisa elektrijaama rolli reservis samm-sammult vähendada ja suunata 250-megavatine jaam turul osalemiseks. See aitaks tarbijatele pakkuda soodsamat elektrit hinnatippude ajal," ütles Keldo.  

Eleringi analüüs näitab, et turul on reserviteenuse pakkujaid lisandunud 185 protsenti ja pakkumiste maht on kasvanud 75 protsenti, seega vajadus kasutada turu asemel süsteemihalduri varasid on vähenenud.

 Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi kinnitusel on varustuskindlus ka Kiisa mahu vähendamise korral tagatud.

"Eleringi ülesanne on hoida elektrisüsteem igal ajahetkel tasakaalus ja töökindlana. Saame omaniku suunistest lähtuvalt vähendada Kiisa avariireservelektrijaama rolli reservvõimsuse nõudluse katmisel, kuna Balti sagedusreservide turg on hästi käivitunud ja turupõhiste reservide kättesaadavus paranenud," ütles ta.

Kuid Kiisa jaama rolli vähendamisega tõuseb tasakaalustamistasu: kui see on praegu 3,73 eurot megavatt-tunni kohta, siis järgmise aasta 1. maist 3,89 eurot. Järgmise aasta esimestel kuudel aga jääb kehtima tänavu juunis teatatud hinnatase 2,97 eurot megavatt-tunni kohta.

Keskmise kodutarbija jaoks, kes kasutab kuus 250 kilovatt-tundi elektrit lisandub alates järgmise aasta maist praegusega võrreldes kuuarvele umbes viis senti koos käibemaksuga; jaanuarist aprilli lõpuni on aga tasakaalustamistasu umbes 25 senti kuus madalam kui praegu, märkis Elering.

Tasakaalustamisvõimsuse kulu on 250-kilovatt-tunnise tarbimismahuga kodutarbija elektriarvel tänavu umbes 1,2 eurot kuus koos käibemaksuga. Alates 1. maist 2027 on kulu umbes 1,25 eurot koos käibemaksuga.

Samal ajal alustab Elering ettevalmistusi Kiisa erasektorile rendile andmiseks esimesel võimalusel, praeguse hinnangu järgi 2027. aasta lõpus. Rendile antuna saaks elektrijaam osaleda ka päev-ette turul ja toota elektrit ajal, mil turuhind on kõrge. 

 "Valitsus lubas, et kui reserviturg käivitub, vähendab riik seal oma osalust. Tänu erainvesteeringutele on turg paremini käima läinud. Kiisa jaama rolli vähendamisega täidame oma lubaduse ja hoiame investeerimiskindlust, andes rohkem ruumi turuosalistele, et ka tulevikus tuleks Eestisse uusi energiainvesteeringuid," ütles Keldo. 

Kiisa kohta tehtud hinnang näitab, et Kiisa osalemisel päev-ette turul võib olla elektrihinnale langetav mõju keskmiselt umbes 0,9 eurot megavatt-tunni kohta, märkis Elering.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:10

Kapo sai loa teha täitmisregistrist julgeoleku tagamisega seotud päringuid

15:09

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

14:52

Robert Traksmann: mind võlub viiuli hääl

14:41

Tsahkna: USA ei ole meil soovitanud Venemaa teemal tooni maha võtta

14:39

Elering kavatseb Kiisa elektrijaama rendile anda

14:39

WSJ: reportaaž USA lõputuna näivast missioonist Hormuzi väinas

14:32

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele Uuendatud

14:28

Mammoth röövis viimase sekundi värava abil Penguinsilt võidu

14:26

Uurimisorganite tegevuse tõttu töö kaotanud Tõnis Rebbas ei saanud kohtus võitu

14:10

Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" võitis Euroopa animatsiooniauhinna

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

29.10

Valmis president Ülle Madise ametlik foto

10:13

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

29.10

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

12:42

Ukraina taasalustas rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste vastu Uuendatud

29.10

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

29.10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

06:36

Seadusmuudatus kohustaks vanu mitteelukondlikke hooneid põhjalikult renoveerima

ilmateade

SPORT

15:09

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

14:32

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele Uuendatud

14:28

Mammoth röövis viimase sekundi värava abil Penguinsilt võidu

13:44

Dakari ralli algab Euroopast ja naaseb Aafrika pinnale

loe: kultuur

14:52

Robert Traksmann: mind võlub viiuli hääl

14:10

Anu-Laura Tuttelbergi "Linnud läinud" võitis Euroopa animatsiooniauhinna

12:53

Ukrainast pärit dirigent Aleksandr Bražnik: Eesti on osa minu elust

12:06

Pildid: Maarjamäe lossis avatud ülevaatenäitus tutvustab Eesti portselani ajalugu

loe: eeter

13:31

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

Raadiouudised

12:35

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

12:30

Raadiouudised (30.10.2026 12:00:00)

12:30

Loodavasse lemmikloomaregistrisse tuleb kirja panna kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud

09:50

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

09:25

Raadiouudised (30.10.2026 09:00:00)

29.10

Päevakaja (29.10.2026 18:00:00)

29.10

Autoettevõtjad innustavad noori autotehnikuks õppima

29.10

Osa USA valijatest muretseb enda valitsuse sekkumise pärast vahevalimistesse

29.10

Koolinoored mängivad Tallinnas trammidega ohtlikke mänge

29.10

Vaimse tervise ekspertide sõnul võib Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine tekitada ohu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo