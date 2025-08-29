Rohelised lähevad valimistele nii suurtes linnades kui väiksemates valdades

Kohalikeks valimisteks valmistuv erakond Eestimaa Rohelised soovib kandideerida nii suuremates linnades kui ka väiksemates omavalitsustes. Erakonna keskesteks teemadeks on valimistel kohalike teenuste kättesaadavus ja elukeskkond, aga ka turvatunne ja vaimne tervis.

Rohelised on esindatud nii suuremates kohtades, töös on näiteks Tallinn, Tartu, Narva , Pärnu, aga ka väiksemates omavalitsustes, rääkis ERR-ile erakonna kaasjuht Evelyn Sepp:

"Meil on tekkinud selline hea ja lähedane vaade elus võimalikkusest väljapool Tallinnat või Tartut. On nii Ida-kui Lääne-Virumaad, on Pärnumaad, Läänemaad, on Lõuna-Eestit absuluutselt kindlasti," ütles Sepp.

Nimekirjade koostamine praegu veel käib, lisas Sepp. "Mina, kes ma olen verivärske tartlane, elan kiiresti sisse Tartu ellu, heade mõtete linna ja ma loodan ja usun, et roheliste panus Tartu paremaks elukohaks tegemiseks ja töökohaks ja õppimiskohaks tegemisel saab nendel valimistel esindatud," lisas ta.

Kampaanialoosungist olulisemaks nimetas Sepp alternatiivi pakkumist mõtlevatele inimestele. Kesksete teemadena loetles kaasjuht näiteks kohalike teenuste kättesaadavust ja elukeskkonda, aga ka turvatunnet ja vaimset tervist.

Täpsemalt tutvustavad Eestimaa Rohelised erakonna valimisprogrammi põhipunkte siis kui nimekirjad on lukku löödud: "Me ei hakka rääkima kindlasti palgatõusust ja maksukoormuse langetamisest, mis loomulikult mõjutavad küll ka kõiki inimesi, aga siiski - iga laul õiges kavas. Ja võib-olla ongi inimestel põhjus mõelda selle peale, et kui sul ei ole kvaliteetset elukeskkonda, siis sa rahaga endale tervist ja õnne ei osta. Et see peab olema süsteemne, läbimõeldud, laiapindne ja aus poliitika."

Kampaania eelarve on Sepa sõnul väike, täpseid arve ta siiski välja ei toonud. Peamine rõhk on kohalikel üritustel, kontaktidel ja sotsiaalmeedial.

"Kindlasti ei hirmuta me inimesi tänaval ja majaseintel ja kindlasti ei täida me eetreid enda ilusamaks rääkimisega läbi reklaamisekundite ja minutite või tundide," märkis Sepp.

Sepa sõnul on roheliste eesmärgiks saada valimistel kohalikes omavalitsustes suurem esindatus kui see oli möödunud korral. Toona sai erakond esindatud ühes omavalitsuses.