Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised ei ühine

Kui seni peeti võimalikuks liitumiseks konsultatsioone, siis nüüd on Eesti 200 seisukohal, et liitumisläbirääkimisi rohelistega ei alustata. Merilai rääkis, et roheliste poliitika on erinev Eesti 200 omast ning ühinemine ei annaks juurde nende põhiolemusele, mis seisneb progressiivses ja liberaalses vaates.

"Neil on oma tugevad seisukohad mingites küsimustes, aga kui hakata neid kaht erakonda kokku panema, siis pole kindel, kas see annaks midagi juurde," ütles Merilai.

Ta nentis, et pühapäevasel istungil ei arutatud küsimust, kas Eesti 200 osaleb kevadistel riigikogu valimistel. "Selle otusega on veel aega, ei pea kiirustama," sõnas Merilai. Ta lisas, et praegu valmistub erakond valimisteks ja soov on minna täisnimekirjaga välja. Lõplikku otsust siiski pühapäeval ei tehtud.

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo teatas neljapäeval sotsiaalmeedia kommentaariumis, et ei kavatse järgmistel riigikogu valimistel kandideerida. Juulis teatas samast plaanist ka erakonnakaaslane Irja Lutsar, kuigi veel kolm ja pool kuud tagasi kinnitas erakonna juht Kristina Kallas, et tema teada on kõik Eesti 200 riigikogu liikmed valmis uuesti kandideerima.

Viimase MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös valminud iganädalase küsitluse tulemusest selgus, et Eesti 200 toetus oli 1,2 protsenti.