Eesti 200 ja rohelised teevad oktoobris otsused ühinemise kohta

Nii Eesti 200 kui ka rohelised arutavad veel oktoobri jooksul vastavalt oma volikogul ja üldkogul kahe erakonna liitumist.

Valitsuserakond Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised on erakondades tõsiselt arutamas ühinemist ning koos kandideerimist kevadistel riigikogu valimistel.

Eesti 200 arutab rohelistega ühinemist ja riigikogu valimistega seotut pühapäeval toimuval volikogul

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles ERR-ile, et ta teeb pühapäevasel volikogul ettepaneku minna märtsikuistele riigikogu valimistele koos rohelistega. Täpsemalt ei soovinud ta enne volikogu võimalikku ühinemist ja enda poliitilisi plaane kommenteerida.

Rohelised arutavad ühinemise teemal oma üldkogul, mis praeguse plaani järgi toimub oktoobri lõpus.

Eestimaa Roheliste üks juhtidest Rasmus Lahtvee ütles ERR-ile, et täpset üldkogu toimumise kuupäeva pole siiani paigas, kuid kindlasti arutatakse seal Eesti 200-ga ühinemist.

"Jutud käivad (Eesti 200-ga). Oleme kombanud erinevaid võimalusi ja mis kahel erakonnal on ühist. See on selge, et midagi peab Eesti poliitmaastikul muutuma," lausus ta.

"Kindlasti peab liitumise otsustama üldkoosolek ja see sinna oktoobri lõppu jääb," lisas ta.

Küsimusele, kas kahe erakonna võimalikele otsustele järgnevad novembris tõsisemad liitumisläbirääkimised, vastas Lahtvee, et mingi selgus peab lähiajal saabuma, sest president kuulutab riigikogu valimised hiljemalt 6. detsembril välja.

Eesti 200 on vähem kui pool aastat enne valimisi hädas väga madala toetusega reitingutes: sel nädalal avaldatud Norstati uuringu järgi toetab Eesti 200 ainult 1,2 protsenti. Roheliste toetus oli selles küsitluses 0,7 protsenti.

ERR-i tellitud Emori viimase küsitluse järgi oli Eesti 200 toetus septembris 1,9 protsenti ja rohelistel 1,1 protsenti.